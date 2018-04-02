Екатерина Климова влюбилась в хоккеиста

Актриса призналась, что это время для нее как «глоток свежего воздуха».

Новый избранник актрисы хорош собой, примерный семьянин, а еще тренер хоккейного клуба «Медведи»… Ведь и приключилась то вся эта история на съемках нового заключительного сезона «Молодежки». Актриса присоединилась к актерской команде и уже примерила на себя образ роковой разлучницы.

А именно Екатерина появится на экране в образе амбициозной бизнес-леди Виктории Каштановой. Ее героиня не только становится спортивным директором команды, но и решает завоевать сердце экс-хоккеиста Макеева (его играет Денис Никифоров — прим.ред).

«Моя Виктория как глоток свежего воздуха — появляется и меняет все. Мы только знаем, что она спортивный директор. Но кто она, откуда, почему поступает именно так? У нее ведь есть свой лейтмотив, свой шлейф из прошлого, своя история. И мне как женщине всегда интересна чувственная подоплека: кого бы я ни играла, президента, женщину в погонах, все равно ищу историю любви или причину ее отсутствия», — рассказывает актриса.

В первый съемочный день, который прошел в учебно-тренировочном центре «Новогорск», Екатерину поддержали сразу два старых друга — Денис Никифоров и Максим Щёголев Александр Точилин ).

«С Максом мы уже снимались, а с Денисом практически выросли вместе — знакомы со студенческой скамьи. Параллельно оканчивали театральные вузы, проводили время в общих компаниях, работали над совместными проектами», — продолжила актриса.

Кроме того, выяснилось, что Климова и в жизни — большой хоккейный фанат.

«Мне вообще нравится спорт. Кроме футбола и хоккея, мы всей семьей смотрим бокс, баскетбол, фигурное катание. У меня ведь подрастают и мальчики, и девочки. Что касается хоккея, конечно, здорово, что наша «красная машина» недавно снова сделала весь мир», — сказала она.

Увидеть новые серии «Молодежки» можно будет уже в этом году.

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