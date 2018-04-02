Год Бречалова

4 апреля исполняется год с момента назначения Александра Бречалова врио главы Удмуртии. До переезда в республику он был секретарем Общественной палаты России . Редакция информационного агентства «Сусанин» решила посмотреть, что произошло в Удмуртии за последний год. В понедельник, 2 апреля, представляем обзор спортивных изменений региона.

Сразу же после назначения Александра Бречалова на пост врио главы Удмуртии стало понятно, что новый управленец неравнодушен к спорту. Его страница в Инстаграме пестрила снимками, на которых руководитель региона активно занимался спортом: плавал, бегал, участвовал в марафонах, преодолевал километры на велосипеде и даже играл в шахматы.

Уже в середине апреля, спустя две недели после назначения, Александр Бречалов заявил о том, что в Удмуртии пройдет марафон имени легендарной лыжницы Галины Кулаковой , а с 29 апреля в родниковом крае начнется «новая история любительского спорта».

«Имея такую историю богатую, таких легендарных людей, спортсменов в Удмуртии, считаю своим долгом сделать на самом высоком уровне серию лыжных стартов. С 29 апреля новая история любительского спорта начнется в Удмуртии», — отметил Бречалов в ходе рабочей поездки в Кечево.

Спустя год после приезда Бречалова в Удмуртию можно говорить о том, что спортивная отрасль в республике претерпела большие изменения, а ее «перезагрузка» продолжается.

Дела бюджетные

Министерству спорта Удмуртии в 2017 году из бюджета было выделено 596,5 млн рублей. Часть из них (42,5 млн рублей) ушла на молодежную политику (госпрограмма Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики»), остальные деньги пошли на большой блок «Физическая культура и спорт». Внутри этого блока почти 132,5 млн было отдано на подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики, еще 66 млн — на субсидии автономным учреждениям, 34,7 млн — на массовый спорт. 316,5 млн потратили на госпрограмму Удмуртии «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики», внутри которой 279,5 млн потратили на обеспечение участия спортивных сборных в соревнованиях и тренировках, проводимых в республике и за ее пределами.

Спустя год министерству спорта было выделено 436,3 млн рублей. По сравнению с прошлым годом сумма сократилась более чем на 160 млн На молодежную политику выделили 33,3 млн рублей (почти на 10 млн рублей меньше). На подготовку спортивного резерва — 89,4 млн рублей, 38,7 из которых пошли на субсидии бюджетным учреждениям. На спорт высших достижений — 226,7 млн рублей. На массовый спорт — 16,8.

В принципе, сокращение финансирования министерства спорта удивления не вызывает. Александр Бречалов практически сразу после своего назначения начал намекать на то, что республику ждет антикризисный бюджет, помимо этого руководитель республики не раз озвучивал позицию, согласно которой профессиональный спорт нужно стараться подпитывать инвестициями. Именно с этим можно связывать, к примеру, отставку экс-министра спорта Игоря Краснова и глобальную перестройку в хоккейном клубе «Ижсталь». Также резких высказываний от главы в свое время удостоилось руководство мини-футбольного клуба «Прогресс» и футбольного клуба «Зенит-Ижевск», но обо всем по порядку.

Для любителей и профи

Уже летом 2017 года в Удмуртии с подачи нового руководства Удмуртии организовали несколько достаточно интересных стартов. Выше мы уже писали о марафоне Галины Кулаковой, также в августе 2017 года Воткинск принял первые соревнования по триатлону TITAN, а в марте 2018 в республике состоялись первые Всероссийские зимние любительские игры.

В целом старты во всех трех случаях получились массовыми. В Воткинск приехало около 300 участников, среди которых был сам Александр Бречалов, председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов и руководитель Росавтодора Роман Старовойт . На марафон Галины Кулаковой в итоге зарегистрировали 750 человек, а на любительских играх соревновались уже 1,5 тыс. атлетов. Стоит отметить, что старты — коммерческие, что для Удмуртии было в диковинку, а средства на них в случае с Зимними играми шли из кошельков спонсоров и организаторов. Также часть денег была собрана при помощи стартовых взносов.

Помимо этого, все лыжные старты в республике теперь будут объединены в кубок.

«Постараемся сделать яркий, красивый, запоминающийся праздник. Кубок Удмуртии — это, дорогие друзья, ваши инициативы: собрать все старты по республике (и коммерческие, и профессиональные) и объединить их. В этом году мы взяли только коммерческие. И я благодарен предпринимателям, которые откликнулись. Мы сделаем к финалу хороший призовой фонд. А в следующем году мы будем их объединять с профессиональными стартами», — сказал в феврале Александр Бречалов.

Также в этом году в столице Удмуртии провели городской турнир по хоккею на валенках. Ранее лига уже существовала, однако соревнования имели не такой массовый характер. Весной 2018 года в играх приняли участие команды их пяти районов города. Победитель в итоге получил путевку на чемпионат мира по хоккею в Данию и хоккейную коробку

Игровики перезагрузились

Еще одним важным итогом работы Александра Бречалова стала перезагрузка самого популярного клуба в Удмуртии — «Ижсталь». Именно глава осенью выступил с резкой критикой в адрес команды, которую позднее «заштормило» так, что поклонники хоккея вполголоса заговорили о снятии коллектива с розыгрыша чемпионата Высшей хоккейной лиги. Итогом так называемой перезагрузки стала отставка топ-менеджеров «сталеваров»: исполнительного директора Сергея Моисеева и президента Валерия Моисеева . Случилось это в том числе из-за того, что клуб не выполнял условия договора с правительством региона, закрывая годовой бюджет исключительно деньгами из казны республики. Также выяснилось, что команда имеет многомиллионные долги по налогам.

Кресла семьи Моисеевых в итоге заняли сенатор от Удмуртии Юрий Федоров и Константин Билан, трудившийся несколько лет в омском «Авангарде». Первый стал президентом, второй — гендиром. В марте руководство клуба и республики обозначило новый вектор в работе «Ижстали»: теперь клуб будет спонсироваться на 50 процентов из бюджета, еще 50 процентов должны составлять частные вложения. Кроме того, 20 процентов акций клуба выведут на свободный рынок. За счет этого хотят заработать около 200 млн рублей. Вырученные деньги позволят начать ремонт в ледовом дворце «Ижсталь». По словам Александра Бречалова, к работам должны приступить уже в 2018 году, причем команда в результате этого может «переехать» на некоторое время в Глазов, где не так давно отреставрировали старый ледовый.

В целом после объявления «перезагрузки» настроения в болельщицких кругах остались положительными, однако несколько камешков в огород руководства республики поклонники «сталеваров» всегда рады бросить.

Некоторые любят припоминать Александру Бречалову обещание о строительстве «Ижевск-Арены» на 7500-10000 тыс. мест, которую в ближайшее время мы, скорее всего, не увидим. На той же встрече, где подводили итоги выступления «Ижстали» в текущем сезоне, было сказано, что на данный момент есть сомнения в том, что дворец будет заполняться полностью.

«Мы с Юрием Федоровым уже несколько месяцев выбираем между строительством ледового дворца и ремонтом этой площадки. Территория под новый ледовый найдена, но те расчеты, которые нам показывают — 7,5-10 тысяч, пока это большой вопрос, будут они заполнены или нет. Мы смотрим на проект новой площадки, но точно для себя решили, что в 2018 году начнем ремонтировать ледовый дворец. Проект идентичный тому, что в Глазове. Там получился очень симпатичный лед с хорошими местами. Мы начнем это делать», — рассказал Александр Бречалов.

Также болельщиков, к примеру, насторожило отсутствие традиционного весеннего сбора команды. Его отменили из-за нехватки финансов.

А что с другими?

На фоне громких отставок в хоккейном клубе «Ижсталь» в тень ушли другие игровики. Однако о них глава Удмуртии тоже периодически упоминал. Пока непонятно, что будет с тем же мини-футбольным клубом «Прогресс», руководство и игроки которого периодически говорят о сложном финансовом положении и невозможности проводить тренировки в определенных залах. На рубеже 2017/18 годов первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин также резко высказался в сторону «прогрессовцев», заявив, что команда не соблюдает соглашение с Удмуртией на протяжении 19 лет.

Активность в плане поиска внебюджетных источников финансирования начинает проявлять и руководство БК Купол-Родники. На днях стало известно том, что клуб запустит альтернативную программу поддержки команды для юридических лиц. По словам директора Константина Стародумова, она будет называться «Моя команда».

Процесс перезагрузки, судя по всему, предстоит пережить и команде «Зенит-Ижевск». 15 января Александр Бречалов заявил о предстоящей смене управленческой команды, которая, к слову, уже началась.

«Мы будем развивать профессиональный спорт, но должны прийти управленческие команды, которые понимают, что это рынок. Да, республика поддерживает, но и вы должны в этом направлении работать. […] Точно будет смена команды, имею ввиду управленческой. Также практически на 100% бюджет республики. Для нас сейчас это неподъемно и смысла в этом нет», — сказал Бречалов.

Помимо этого, прошлым летом в республике с рабочим визитом побывал знаменитый тренер Валерий Газзаев . По завершении встречи глава Удмуртии заявил, что в республике необходимо «выстроить стройную систему развития футбола». Изменения в этом плане пока не заметны.

Соглашения со спонсорами

Также не стоит забывать о том, что за прошедший год было объявлено о подписании нескольких важных соглашений со спонсорами, которые будут помогать местным волейболистам ( «Россельхозбанк» ) и юным хоккеистам («Белкамнефть»).

«Для нас хоккей один из самых популярных видов спорта. Мы говорим сейчас не о профессиональном клубе «Ижсталь», об этом чуть попозже, а о развитии детского и юношеского спорта. Мы много говорили, что при огромной популярности есть проблемы с инфраструктурой и проблемы с удержанием тех талантливых спортсменов, которые в возрасте 16-18 лет уезжают в другие регионы и команды. Эту большую работу мы сейчас планируем проводить с компанией «Белкамнефть». Мы благодарны, что компания откликнулась на наши инициативы и мы заключили трехлетнее большое соглашение — это внебюджетное финансирование, в которое входит и развитие инфраструктуры», — рассказал журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов

В 2018 году на эти деньги должно начаться строительство ледового дворца в Можге. И со следующего сезона в республике начнется Кубок Калашникова среди детей и юношей.