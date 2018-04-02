Ещё
Нарушения в нижегородском СИЗО-2 выявила прокуратура
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нарушения в нижегородском СИЗО-2 выявила прокуратура 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Проверка деятельности следственного изолятора № 2, расположенного в п. Дружный Кстовского района, проведена прокуратурой области в марте, сообщается на сайте ведомства.
Как оказалось, три камеры сборного отделения, а также четыре душевые требуют проведения косметического и капитального ремонтов. Несколько камер нуждаются в ремонте пола, кое-где необходима замена сантехники. В некоторых камерах отсутствуют радио-динамики, нуждаются в замене усилители, необходимо приобретение и установка зеркал и другого инвентаря.
В одной из камер выявлен закрашенный объектив видеокамеры, в другой он заклеен бумагой.
Также выявлены нарушений требований законодательства, связанные с оказанием медпомощи.
Начальнику ГУФСИН России по Нижегородской области внесено представление о необходимости их устранения нарушений и наказании виновных лиц.
Newsroom24: последние новости
Опасную молочную продукцию выявляют в Нижнем Новгороде В Советском районе настоящие деньги обменивают на фальшивки Приостановлено членство Николая Ингликова в «Единой России»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ22
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Уткин предсказал судьбу Манчини в «Зените»
Шалимов отправлен в отставку
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение