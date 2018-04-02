Нарушения в нижегородском СИЗО-2 выявила прокуратура

Проверка деятельности следственного изолятора № 2, расположенного в п. Дружный Кстовского района, проведена прокуратурой области в марте, сообщается на сайте ведомства.

Как оказалось, три камеры сборного отделения, а также четыре душевые требуют проведения косметического и капитального ремонтов. Несколько камер нуждаются в ремонте пола, кое-где необходима замена сантехники. В некоторых камерах отсутствуют радио-динамики, нуждаются в замене усилители, необходимо приобретение и установка зеркал и другого инвентаря.

В одной из камер выявлен закрашенный объектив видеокамеры, в другой он заклеен бумагой.

Также выявлены нарушений требований законодательства, связанные с оказанием медпомощи.

Начальнику ГУФСИН России по Нижегородской области внесено представление о необходимости их устранения нарушений и наказании виновных лиц.