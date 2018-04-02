Юношеская команда НОД заняла 7-е место Первенства России по футзалу

Напомним, организатором турнира выступила ВООО «Наше общее дело». За звание чемпиона 2018 года боролись 10 команд. Воронежскую область на этих соревнованиях благодаря поддержке «Нашего общего дела» представляла юношеская команда слабослышащих футболистов НОД.

К сожалению, по результатам предварительных игр нашим ребятам не удалось выйти в полуфинал, и они боролись за 5-8 место. Однако, команде НОД удалось занять лишь седьмую строчку турнирной таблицы.

Первое место и звание победителя Первенства России по спорту глухих (футзалу) среди юношей 14-18 лет с разгромным счетом — 10:4 — завоевала команда Самары. Вторыми стали представители Московской области. Третье место — у Астрахани.

Посмотреть финал и приглядеться к игрокам приехал главный тренер юношеской сборной России по футболу среди слабослышащих Дмитрий Иванов . Он рассказал о том, что уже пригласил в юношескую сборную двух воронежцев — Илью Рослякова и Илью Путинцева.