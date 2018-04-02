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Первый региональный форум «Я — Юнармия» завершился в Архангельске
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Первый региональный форум «Я — Юнармия» завершился в Архангельске 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В Архангельске прошел первый региональный форум «Я-Юнармия», в котором приняли участие 75 юнармейцев со всей области.
В ходе проведения форума юнармейцы смогли на один день побывать в качестве новобранцев в одной из воинских частей.
Форум проходил в Центре «Патриот» в течение трех дней. Главным гостем форума стала олимпийская чемпионка Елена Слесаренко. По ее словам, государство не тратит на движение никаких средств.
«Мы общественное движение и у нас нет государственного финансирования, мы содержимся на средства спонсоров», — сказала Слесаренко.
Олимпийская чемпионка подчеркнула, что опыт, полученный при организации форума в Архангельске может быть использован в дальнейшем и в других регионах страны.
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