Первый региональный форум «Я — Юнармия» завершился в Архангельске

В Архангельске прошел первый региональный форум «Я-Юнармия», в котором приняли участие 75 юнармейцев со всей области.

В ходе проведения форума юнармейцы смогли на один день побывать в качестве новобранцев в одной из воинских частей.

Форум проходил в Центре «Патриот» в течение трех дней. Главным гостем форума стала олимпийская чемпионка Елена Слесаренко . По ее словам, государство не тратит на движение никаких средств.

«Мы общественное движение и у нас нет государственного финансирования, мы содержимся на средства спонсоров», — сказала Слесаренко.

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что опыт, полученный при организации форума в Архангельске может быть использован в дальнейшем и в других регионах страны.