Сокольнические спортсмены приняли участие в кубке Европы по карате в Риге

В латвийской столице прошел Первый кубок Европы по всестилевому карате, в котором приняли участие более 600 спортсменов из 9 стран. В их числе также были каратисты из ДМЦ «Сокольники».

Воспитанники клуба продемонстрировали отличные результаты. Всего ребята привезли домой шесть золотых, пятнадцать серебряных и семь бронзовых медалей.

Кубок взяли Анатолий Токарев, Алексей Кирпичев, Тамерлан Турхан, Евгений Шевчук . Трижды кубок завоевал сам руководитель клуба.

Также в Латвии отличились спортсмены сокольнической «Школы Ломоносова»: сборная учебного учреждения под руководством педагога дополнительного образования, тренера, мастера спорта В. Демьяненко показала хорошие результаты на Чемпионате Европы по каратэ-до и Балтийской Олимпиаде боевых искусств.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа Ломоносова „Школа №1530“.