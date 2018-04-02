Сокольнические спортсмены приняли участие в кубке Европы по карате в Риге 

В латвийской столице прошел Первый кубок Европы по всестилевому карате, в котором приняли участие более 600 спортсменов из 9 стран. В их числе также были каратисты из ДМЦ «Сокольники».
Центр представляли спортсмены клуба «Александр Невский», тренером котором является пятикратный чемпион Европы и мира Дмитрий Яковлев.
Воспитанники клуба продемонстрировали отличные результаты. Всего ребята привезли домой шесть золотых, пятнадцать серебряных и семь бронзовых медалей.
Кубок взяли Анатолий Токарев, Алексей Кирпичев, Тамерлан Турхан, Евгений Шевчук. Трижды кубок завоевал сам руководитель клуба.
Также в Латвии отличились спортсмены сокольнической «Школы Ломоносова»: сборная учебного учреждения под руководством педагога дополнительного образования, тренера, мастера спорта В. Демьяненко показала хорошие результаты на Чемпионате Европы по каратэ-до и Балтийской Олимпиаде боевых искусств.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа Ломоносова „Школа №1530“.