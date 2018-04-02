Шахматисты из Черемушек заняли первое место в окружной Спартакиаде

Во дворце игровых видов спорта «Содружество» состоялись окружные отборочные соревнования по шахматам в рамках Спартакиады «Спорт для всех». Спортсменам из Черемушек в этот день не было равных — они заняли первую ступень пьедестала.