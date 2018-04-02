Шахматисты из Черемушек заняли первое место в окружной Спартакиаде 

Во дворце игровых видов спорта «Содружество» состоялись окружные отборочные соревнования по шахматам в рамках Спартакиады «Спорт для всех». Спортсменам из Черемушек в этот день не было равных — они заняли первую ступень пьедестала.
Лучшие результаты показали Дмитрий Зотов (второе место на второй доске), Игорь Горин (первое место на пятой доске) и Александр Савин (первое место на шестой доске). Второе место на турнире заняли представители команды из Южного Бутова, бронза — у Ломоносовского района.
Кроме этого в «Содружестве» подвели итоги Спартакиады «Московский двор — спортивный двор». Юные спортсмены из Черемушек заняли на этом турнире вторую ступень пьедестала. Серебряные медали команде принесли Светлана Фуфаева (второе место на четвертой доске) и Ирина Багдасарян (первое место на шестой доске).