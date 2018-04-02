Павел Колобков: «Сложность „антидопинговых“ статей в том, что сложно доказать умысел со стороны тренера или медицинского персонала» 

Министр спорта Павел Колобков отметил, что доказать наличие состава преступления по уголовной статье о вовлечении спортсмена в употребление допинга ни разу не удавалось. По его словам, сложно подтвердить умысел со стороны тренера или медицинского персонала.
В России уже полтора года действуют две статьи УК об ответственности за использование допинга — 230.1 и 230.2. Но уголовная практика по ним до сих пор отсутствует. Все попытки РУСАДА наказать виновных по этой статье обернулись неудачей из-за отсутствия доказательной базы. — В прошлом году были возбуждены четыре подобных дела. Одно из них практически дошло до суда, и потом в суде оно развалилось, — приводит РБК слова Колобкова. — В других случаях тоже не смогли собрать доказательства. Сложность применения «антидопинговых» статей УК в том, что, в принципе, очень сложно доказать, что со стороны тренера либо медицинского персонала был умысел. То, что в прошлом году передавалось в суд, к сожалению, не сработало. Очень нужны прецеденты — один, два, тогда эта схема начнет давать результаты. Всего в 2017 году отдел расследований РУСАДА передал в МВД информацию о 41 случае вовлечения спортсменов в употребление допинга.