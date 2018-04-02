Воспитанники детского футбольного клуба «Триумф» поехали на соревнования в Францию 

Ребята вылетели 30 марта.
Международный турнир по мини-футболу посетят Дмитрий Меркулов, Максим Сучков, Егор Дарымов, Александр Чекин, Мартин Булади, Виктор Первозванский, Петр Семибратов, Матвей Каминский и Андрей Сабанин.
Спортсмены сыграют восемь матчей. Турнир проходит в городе Кодри в регионе О-де-Франс.
— Во время игры, восемь спортсменов находятся на поле и один защищает ворота. Из-за большого количества команд, время матчей сократили до 15 минут. Рассчитываем, что сможем попасть в тройку призеров, — прокомментировал главный тренер клуба Сергей Петухов. 24 команды со всего мира примут участие в турнире.