Биатлон. Дисквалифицированные спортсмены не должны давать интервью

Два раза пойманная на самом жестоком допинге биатлонистка Юрьева вдруг стала учить всех. Люди, куда мы катимся?

Это вообще нормально?

Дисквалифицированная повторно за употребление эритропоэтина на восемь лет и ныне отбывающая дисквалификацию биатлонистка Екатерина Юрьева снова становится медийной персоной. За последнюю неделю сразу несколько СМИ взяли у неё интервью в качестве эксперта в виде спорта, где она большую часть карьеры обманывала соперниц и болельщиков и до сих является нелегитимной персоной. Как такое может быть? Это вообще нормально и законно? Всё ли в порядке с нашими моральными барьерами? В этом пытается разобраться наша прямолинейная рубрика «Анжелы и Димоны». Напомним, что в 2013 году Юрьева была дисквалифицирована на восемь лет. Это означает её полное отстранение от биатлонной семьи, которое включает не только запрет тренироваться со сборной и выступать, но и работать в биатлоне в любом качестве, будь то тренер, обслуживающий персонал или кто-либо ещё. Когда Екатерина решила посетить летний чемпионат мира по биатлону в Чайковском, у неё не было права на аккредитацию, поэтому на стадионе она присутствовала как обычный зритель.

Дело здесь, конечно, не в самом факте интервью. Журналист имеет право брать интервью у кого угодно, вопрос лишь в том, как оно преподносится. В случае с Юрьевой материал смотрелся бы совсем по-другому, если бы она правдиво рассказала о своих допинговых историях, публично раскаялась и рассказала подрастающему поколению и молодым спортсменам, что нужно делать, чтобы не оказаться на её месте и не пойти по скользкой допинговой дорожке. Ровно это в своё время делал её коллега Дмитрий Ярошенко , оказавшись в такой ситуации. Он написал брошюру совместно с РУСАДА и провёл серию семинаров для детей. Пускай бы Юрьева рассказала о своей послеспортивной карьере, о линии модной одежды и европейских фитнес-турах, но большая часть интервью посвящена другому.

“Допингисты обкрадывают чистых спортсменов»

Дисквалифицированная за повторное употребление ЭПО спортсменка анализирует выступление российской команды, даёт советы своим коллегам, ставит оценки работе тренеров и рассуждает о том, каким образом должен развиваться российский биатлон. Если это человек, к чьему мнению мы должны прислушиваться, то можно всё закончить прямо сейчас. Вытерев со лба холодный пот, я представил себе, как Вольфганг Пернер в австрийской прессе рассуждает о нужности приглашения в команду Рикко Гросса , как Кайса Варис на канале YLE рассуждает, стоит ли её тезке Мякяряйнен оставаться в спорте, а Готлиб Ташлер на пару с сыном оценивают будущих кандидатов на кресло президента IBU. Но может быть, я такой идеалист, а у них там это в порядке вещей? С этим вопросом я и обратился к своему другу, корреспонденту норвежского канала NRK Хансу Хенрику Лёкену.

«Для меня главный аргумент, чтобы не брать интервью у дисквалифицированного спортсмена, — это то, что он сейчас несёт наказание за то, что многих обманул, — не оставил места для двух мнений норвежец. — Когда вы приглашаете такого человека в качестве эксперта, то признаёте, что он заслуживает внимания и уважения, хотя своей известности он добился благодаря допингу, а потому не может быть авторитетом в спортивных вопросах. Допингисты крадут места и призовые у чистых спортсменов. Не признавайте их успех, беря интервью. Они занимались обманом и не заслуживают этого, тем более если речь идёт о многократном обмане».

Люди self made

При этом я бы не стал мешать сюда случаи, когда спортсмен отбыл наказание и вернулся в спорт. На Олимпийских играх выступают десятки спортсменов с допинговой историей, и они имеют те же права, как и все остальные, в том числе и право на интервью. Они отбыли своё наказание и получили шанс вернуться и хотя бы частично восстановить репутацию. Но когда спортивное сообществе делает человека объектом отчуждения за грубые и неоднократные нарушения, странно не проявлять с ним солидарность и возводить, пусть и негласно, такую персону в статус эксперта. Впрочем, у нас же всегда был свой путь. Дисквалифицированные спортсмены занимают государственные должности, тайком выступают на внутренних соревнованиях и тренируются централизованно, а мы говорим о таких мелочах, как интервью. Но ведь из мелочей и складывается общая картина, закрепившаяся у западного обывателя, — в России употребление допинга поощряется, ведь запятнавшие свою честь герои ничего не теряют. Они сохраняют нечестно заработанные призовые, не возвращают медали, сохраняют звёздный статус и легко находят себя в новой жизни. «Я человек „self made“ и очень этим горжусь, потому что прошла весь путь сама», — написала как-то в соцсети Екатерина. Пока у них всё хорошо, допинг мы не победим.