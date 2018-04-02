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Саратовская область примет этап Чемпионата Европы по спидвею
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Саратовская область примет этап Чемпионата Европы по спидвею 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Однако состояние трека стадиона «Труд», где 26 апреля пройдут соревнования европейского уровня, вызывает тревогу.
Напомним, ранее сообщалось, что стадион «Труд», где пройдут соревнования европейского уровня, постепенно готовится к ответственному событию. Однако ситуацию сильно осложнили обильные осадки, которые выпали за минувшую зиму. Снегом оказались завалены как зрительские трибуны, так и сам трек.
Местный спидвей-клуб «Турбина» кинул клич среди своих болельщиков, пригласив их в минувшее воскресенье 1 апреля на очистку стадиона, заметно преобразившегося в последние время за счет реконструкции.
Кроме болельщиков большую помощь спидвей-клубу оказал и Балаковский филиал АО «Апатит», местные предприниматели и активисты. Самым отличившимся за помощь будут предоставлены бесплатные билеты на полуфинал ЧЕ по трековым мотогонкам.
Фото: Максим Паркер
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