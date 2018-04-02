Саратовская область примет этап Чемпионата Европы по спидвею

Однако состояние трека стадиона «Труд», где 26 апреля пройдут соревнования европейского уровня, вызывает тревогу.

Напомним, ранее сообщалось, что стадион «Труд», где пройдут соревнования европейского уровня, постепенно готовится к ответственному событию. Однако ситуацию сильно осложнили обильные осадки, которые выпали за минувшую зиму. Снегом оказались завалены как зрительские трибуны, так и сам трек.

Местный спидвей-клуб «Турбина» кинул клич среди своих болельщиков, пригласив их в минувшее воскресенье 1 апреля на очистку стадиона, заметно преобразившегося в последние время за счет реконструкции.

Кроме болельщиков большую помощь спидвей-клубу оказал и Балаковский филиал АО «Апатит» , местные предприниматели и активисты. Самым отличившимся за помощь будут предоставлены бесплатные билеты на полуфинал ЧЕ по трековым мотогонкам.

Фото: Максим Паркер