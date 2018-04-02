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Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях
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Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что она не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях. Об этом она сказала на пресс-конференции в ТАСС.
"У нас Олимпийский комитет [России] снимал календарь в стиле ню, лыжниц там не было. Я категорически против таких фотографий. Если каждая индивидуально готова сниматься, то это не должно быть связано со спортом", — сказала Вяльбе.
"Я не очень это приветствую. Если выйдет календарь, и там не будет лыжниц, то вы будете знать, кто стал той самой Бабой Ягой, которая была против", — добавила Вяльбе.
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