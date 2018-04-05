Стать главой Калининграда хотят 10 человек 

На пост главы Калининграда претендуют 10 человек. Шесть из них подали документы 5 апреля, в последний день приема заявок, сообщил секретарь конкурсной комиссии, депутат горсовета Андрей Шумилин.
«Очень рад, что интерес к выборам главы города в этот раз значительно серьезнее, кандидаты представили полноценные программы, они готовы к переменам. Им предстоит еще защищать свои программы, и они готовы за них бороться. Это свежее дыхание, будет интересно», — прокомментировал Андрей Шумилин.
О своем желании побороться за должность главы заявили:
Алексей Силанов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва, Алексей Свистунов, инженер, Андрей Спиркин, сотрудник фирмы по оценке недвижимости и консалтинга, Евгений Чернышев, председатель избирательной комиссии городского округа «Город Калининград», Александр Андреев, юристконсульт, Елена Нилова, директор фирмы, Антонина Девятова, учитель начальных классов, Дмитрий Виноградов, депутат городского Совета Калининграда шестого созыва, Валентин Голицын, пенсионер, Сергей Боштан, преподаватель колледжа туризма и сервиса. Дмитрий Виноградов, выдвинут партией ЛДПР
Теперь конкурсной комиссии (заседание состоится 16 апреля) нужно будет отобрать кандидатов. А 18 апреля депутаты горсовета путем тайного голосования выберут главу городского округа.
Напомним, что глава Калининграда Александр Ярошук объявил об отставке 21 марта.