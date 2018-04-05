Стать главой Калининграда хотят 10 человек

На пост главы Калининграда претендуют 10 человек. Шесть из них подали документы 5 апреля, в последний день приема заявок, сообщил секретарь конкурсной комиссии, депутат горсовета Андрей Шумилин

«Очень рад, что интерес к выборам главы города в этот раз значительно серьезнее, кандидаты представили полноценные программы, они готовы к переменам. Им предстоит еще защищать свои программы, и они готовы за них бороться. Это свежее дыхание, будет интересно», — прокомментировал Андрей Шумилин.

О своем желании побороться за должность главы заявили:

Теперь конкурсной комиссии (заседание состоится 16 апреля) нужно будет отобрать кандидатов. А 18 апреля депутаты горсовета путем тайного голосования выберут главу городского округа.