Хореографический коллектив «Ника» из Текстильщиков стал победителем фестиваля-конкурса в Белоруссии

Танцевальный коллектив «Ника» из Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, расположенного в районе Текстильщики, получил награды первой и второй степеней на VI Международном многожанровом фестивале-конкурсе «Беларускiя сустрэчы», который проходил в Минске.

— Старшая группа «Ники» заняла первое место в своей возрастной категории, средняя и младшая группы — вторые места, — пояснила специалист по связям с общественностью Дворца творчества имени Гайдара Анна Бондаренко

Напомним, что Дворец творчества имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 1, строение 2. (мю)