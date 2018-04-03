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Хореографический коллектив «Ника» из Текстильщиков стал победителем фестиваля-конкурса в Белоруссии
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Хореографический коллектив «Ника» из Текстильщиков стал победителем фестиваля-конкурса в Белоруссии 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Танцевальный коллектив «Ника» из Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, расположенного в районе Текстильщики, получил награды первой и второй степеней на VI Международном многожанровом фестивале-конкурсе «Беларускiя сустрэчы», который проходил в Минске.
— Старшая группа «Ники» заняла первое место в своей возрастной категории, средняя и младшая группы — вторые места, — пояснила специалист по связям с общественностью Дворца творчества имени Гайдара Анна Бондаренко.
Напомним, что Дворец творчества имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 1, строение 2. (мю)
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