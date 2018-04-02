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Новым собственникам гоночной трассы в Сочи дадут налоговые льготы
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Новым собственникам гоночной трассы в Сочи дадут налоговые льготы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Передачу гоночной трассы в Сочи новым собственникам освободят от НДС. Соответствующий законопроект одобрен на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс. По словам замминистра финансов Ильи Трунина, законопроект восстанавливает одну из норм, которая существовала во время проведения Олимпийских игр 2014 года.
«После Олимпиады осталась трасса для проведения гонок серии «Формулы-1». Её передадут специально созданной некоммерческой организации», — сказал Илья Трунин.
Но поправка об освобождении от НДС при передаче объектов на безвозмездной основе уже утратила силу. Предлагается локально восстановить её, освободив от НДС передачу трассы новому собственнику.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении.
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