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В Центре развития одаренных детей состоялся региональный этап олимпиады для школьников
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В Центре развития одаренных детей состоялся региональный этап олимпиады для школьников 

Вести Калининград 57 минут назад
Фото: Вести Калининград
Знания школьников проверяли по информатике, математике и физике. Главная задача этого интеллектуального состязания — поиск перспективных кадров.
За партами в Центре развития одаренных детей сорок семь школьников со всего региона. В формате ЕГЭ вундеркинды сдают сложнейший тест по информатике. Каждое из заданий варианта отмечено «звёздочкой». Чтобы успешно пройти испытание, старшеклассники на ходу вспоминают тонкости разработки алгоритмов и законов логики.
Алина Пасечная, ученица гимназии №40 Калининграда:
— Нужно было подумать, поразмыслить. Много написать. Придумать то, что мы изучали в школе, вспомнить, что нам советовали учителя делать на Олимпиадах. Первые несколько заданий были простыми, на мой взгляд. Над некоторыми подумать надо.
Масштабная Олимпиада «Россетей» по информатике, физике и алгебре проходит впервые во всей европейской части страны. По словам организаторов, главная задача конкурса поиск перспективных кадров. Помимо знаний и ценного опыта, участники могут заочно получить работу в сфере энергетики или направление в профильный ВУЗ.
Игорь Маковский, генеральный директор компании «Янтарьэнерго»:
— Снижаем планку возрастную отбора вот таких вот деток. Мы активно работали в предыдущие периоды с высшими учебными заведениями, а теперь общаться начали со школьниками. Смену растить, безусловно, надо. Направлять дальше в ВУЗы, работать уже со студентами и после получения специального образования забирать к себе на работу.
Результаты регионального тура Олимпиады подведут в течение этой недели. Каждый из победителей технического турнира получит право на участие в следующем, всероссийском этапе конкурса. Сражение за главный приз поездку на образовательную смену в Сочи стартует в Санкт-Петербурге уже через месяц.
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