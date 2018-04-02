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Студенты МГТУ приняли участие в соревнованиях по пейнтболу
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Студенты МГТУ приняли участие в соревнованиях по пейнтболу 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
31 марта команда «Преактум МГТУ» в партнерстве с руководителем пейнтбольного клуба «Бизон» — Игорем Кияшкиным и Дмитрием Штыковым провела пейнтбольные игры, в которых приняли участие студенты колледжей и вузов, а так же работающая молодежь города Майкопа.
Поделившись на 2 команды, участники сразу же начали готовится к игре. Обмундирование, защита и оружие — 3 вещи, без которых невозможно играть в пейнтбол.
«В ходе боев команды использовали разные стратегии и тактики, что помогало им одержать победу над соперником. Игры проходили по нескольким сценариям: сначала участники отыграли сценарий, в ходе которого велись бои на территории и в здании. А после прошло несколько раундов, в которых одна команда обороняла, а другая пыталась отбить здание», рассказали в пресс-службе МГТУ.
По окончании баталий участники еще долгое время делились впечатлениями и позитивными эмоциями. Большинство ребят уже становится постоянными участниками проекта «Армия Project».
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