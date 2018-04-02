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Открытый стадион построят в ГУУ
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Открытый стадион построят в ГУУ 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Современный открытый стадион решено построить на территории Государственного университета управления, что расположен в районе Выхино-Жулебино.
При этом, по словам ректора ГУУ Ивана Лобанова, важно спроектировать стадион с системой подогрева, чтобы можно было эксплуатировать его в течение всего года — для летних и зимних видов спорта. Также это будет комфортно не только для спортсменов и тренеров, но и для болельщиков и технического персонала.
На сегодняшний день на территории ГУУ расположено пять учебных корпусов, спортивный комплекс, центр учебно-воспитательных программ, бассейн и два корпуса общежития.
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