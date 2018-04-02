Открытый стадион построят в ГУУ

Современный открытый стадион решено построить на территории Государственного университета управления, что расположен в районе Выхино-Жулебино.

При этом, по словам ректора ГУУ Ивана Лобанова , важно спроектировать стадион с системой подогрева, чтобы можно было эксплуатировать его в течение всего года — для летних и зимних видов спорта. Также это будет комфортно не только для спортсменов и тренеров, но и для болельщиков и технического персонала.

На сегодняшний день на территории ГУУ расположено пять учебных корпусов, спортивный комплекс, центр учебно-воспитательных программ, бассейн и два корпуса общежития.