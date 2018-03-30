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Telegram собрал на закрытом ICO 1,7 млрд долларов
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Telegram собрал на закрытом ICO 1,7 млрд долларов 

Вести.Ru 30 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Компания Павла Дурова Telegram Group, владеющая мессенджером Telegram, по итогам второго закрытого раунда привлекла $850 миллионов инвестиций на построение платежной блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
В рамках первого закрытого раунда первичного размещения токенов (ICO), состоявшегося в феврале, фирма Дурова также привлекла $850 миллионов от 81 инвестора, включая основателя Qiwi Сергея Солонина (вложил $17 миллионов) и основателя «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили (инвестировал $10 миллионов).
Так, совокупный объем привлеченных средств составил $1,7 миллиарда. При этом Telegram Group не исключает проведение еще одного или более размещений, сказано в отчете.
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Средств, полученных Telegram по итогам двух раундов, вероятно, уже достаточно для создания собственной криптовалюты Gram и блокчейн-платформы TON. Как пишет агентство со ссылкой на документы Telegram, проект Дурова предложит клиентам более высокую скорость транзакций, чем Bitcoin и Ethereum, и сможет конкурировать с «классическими» платежными системами, такими как Visa и MasterCard.
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