Telegram собрал на закрытом ICO 1,7 млрд долларов

Компания Павла Дурова Telegram Group, владеющая мессенджером Telegram, по итогам второго закрытого раунда привлекла $850 миллионов инвестиций на построение платежной блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Так, совокупный объем привлеченных средств составил $1,7 миллиарда. При этом Telegram Group не исключает проведение еще одного или более размещений, сказано в отчете.

∎Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером? читайте также