Инвалид из Кишинева еще раз доказал, что спорт доступен каждому

Инвалидная коляска не повод отказываться от спорта. Житель Кишинева Илья Штефырцэ, несмотря на врожденную травму, ведет активный образ жизни и участвует в международных марафонах, передает корреспондент «МИР 24» Елена Кирка

Сейчас Илья Штефырцэ в теннис почти не играет, но путь в спорт начался именно с теннисного корта. Врожденная травма спины и инвалидная коляска не помешали тренировкам. Главным препятствием стало отсутствие условий — заниматься большим теннисом в коляске в Кишиневе было негде.

«В 2000-х это был единственный доступный вид спорта для детей с ограниченными возможностями. Кортов не хватало, бегали с места на место. А потом вообще остались без тренера», — говорит Илья.

За 20 лет Илья занимался настольным теннисом, баскетболом, легкой атлетикой. Сейчас активно занимается парациклизмом. В прошлом году спортсмен занял первое место на марафоне в Бухаресте.

Илья готовится к очередному марафону в Гамбурге. Набрать форму нужно за месяц. Состязаться будет с 50 спортсменами, поэтому на тренировках себя не жалеет.

Спортом Илья занимается трижды в неделю по индивидуальной программе. Тренажеры в зале — одинаковые для всех посетителей. Поэтому некоторые приходится подстраивать под себя.

«В программе пять видов упражнений. Основная нагрузка — на спину и бицепсы. Каждый раз что-то меняем, по мере укрепления мышц добавляем нагрузку. Он очень старается», — говорит тренер Денис Кристя.

Побеждать помогает целеустремленность, говорит Илья. Порой даже договориться о тренировках в Кишиневе бывает нелегко.

«Пришел, сказал, что мне нужен тренер, зал, что нужно готовиться к марафону. И мне ответили: приходи завтра. В других местах отказывали. Говорят, нет условий, не сможем вас тренировать. Нужно особое внимание, дополнительное время», — говорит он.

«Особого внимания» к себе Илья не требует — он просто тренируется. Его цель — войти в десятку лучших на марафоне в Германии.

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