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Команда АО «Восточный Порт» стала чемпионом по интеллектуальным играм в Находке
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Команда АО «Восточный Порт» стала чемпионом по интеллектуальным играм в Находке 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Организаторами мероприятия выступили отдел по делам молодежи и туризма администрации Находкинского городского округа и молодежная общественная организация «Ника». Турнир стал открытием новой серии игр 2018 года.
За победу в городском чемпионате боролись восемь команд, по шесть человек в каждой: АО «Восточный Порт», ООО «РН-Находканефтепродукт», молодые преподаватели филиала «ВГУЭС», пожарные «Первого отряда ФПС, специалисты страхового дома »ВСК Находка», Музейно-выставочного центра и сборная работающей молодежи города.
Команду АО «Восточный Порт» представляли: капитан Андрей Папанов, инженер по эксплуатации электрооборудования; Дмитрий Вихарев, ведущий специалист отдела собственности и ценных бумаг; Антон Мусин, электрик; Виктория Харитонова, специалист сектора организации корпоративных мероприятий; Илья Портнов, инженер-энергетик; Евгений Барбаш, инженер по подготовке кадров.
Турнир состоял из трех отдельных игр: интеллектуального многоборья, «Брейн-ринга» и «Что? Где? Когда?». Участники отвечали на вопросы из области политики, литературы, экономики, истории и выполняли разноплановые задания, демонстрируя общую эрудицию, сообразительность, логическое и творческое мышление. Портовики набрали максимальное количество очков и завоевали первые места во всех трех играх.
«Индивидуальная подготовка к интеллектуальным играм — это полученное образование, прочитанные книги, просмотренные фильмы, услышанные новости и многое другое. Важно быть эрудированным и оставаться в курсе событий. Коллективная подготовка — это умение слаженно работать в команде. Мы встречаемся и тренируемся — учимся находить правильные ответы, анализируя, прорабатывая и дополняя версии друг друга», — рассказал капитан команды Андрей Папанов.
Турнир по интеллектуальным играм в Находке проводится с 2013 года. Команда АО «Восточный Порт», начиная с первой игры, утвердилась на лидирующих позициях и регулярно подтверждает звание самых эрудированных представителей трудящейся молодежи Находкинского городского округа. В осенних играх 2017 года портовики стали абсолютными чемпионами среди 14 команд. За пять лет сотрудники «Восточного Порта» завоевали 22 кубка, 14 из которых за первое место.
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