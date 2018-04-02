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Гудьонсен: «Россия может пройти довольно далеко по турнирной сетке»
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Гудьонсен: «Россия может пройти довольно далеко по турнирной сетке» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом исландский футболист Эйдур Гудьонсен оценил перспективы сборной России на домашнем Чемпионате Мира.
"Сборная России в последнее время не может похвастаться отличными результатами. Но и соперники у нее были высшего класса — одни из лучших команд в мире. Россияне играют дома, у них будет много поддержки. Игрокам выпал шанс быть хозяевами турнира, а это всегда дает преимущество. В таком статусе можно пройти довольно далеко по турнирной сетке", — цитирует бывшего футболиста Russia Today.
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