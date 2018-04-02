Гришин: Каккоев сыроват для основы, но радует, что Манчини подпускает молодёжь 

Бывший главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин рассказал о 18-летнем защитнике «Зенита» Никите Каккоеве.
«Каккоев у меня в сборной играл на разных позициях — и центрального защитника, и правого. Универсальный, обученный футболист, тактически грамотный. Большинство решений на поле — по делу. Но одно дело — выходить за условный «Амкар», и другое — за «Зенит». Уровень конкуренции несопоставим. Возможно, для питерской основы Никита ещё немного сыроват, но то, что Манчини подпускает молодёжь к первой команде, не может не радовать. Мы в Союзе в 17 лет начинали во взрослом футболе, и ничего. Так что возраст — не помеха», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.