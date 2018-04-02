GT Series: Российские таланты дебютируют в серии Blancpain

Виталий Петров и 19-летние российские пилоты программы SMP Racing Владимир Атоев и Алексей Корнеев в сезоне-2018 будут выступать в гоночной серии Blancpain GT Series Sprint Cup, где составят экипаж спорткара Mercedes-AMG GT3 #35 в составе российско-французской команды SMP Racing by AKKA ASP. «Мы стремимся, чтобы как можно больше российских пилотов были представлены в различных международных соревнованиях, в том числе в таких престижных, как Blancpaing GT, — рассказывает основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг . — Ранее мы объявили, что в этой серии в классе Endurance выступят трое наших пилотов — Михаил Алёшин Денис Булатов . А воспитанники нашей молодёжной программы Владимир Атоев и Алексей Корнеев будут выступать в классе Sprint. Мы знаем, что серия Blancpain одна из самых высококонкурентных GT-серий в мире, но каждому нашему экипажу, каждому нашему пилоту, по силам бороться и за подиумы, и за победы, и за титулы в этом чемпионате».

Владимир Атоев — обладатель титулов и наград во множестве различных соревнований. Начав свою карьеру с картинга, Владимир стал победителем Первенства России в классах Супер Мини и KF3. Продолжив выступления уже в формульном классе, россиянин принял участие в различных международных молодёжных сериях, а также стал вице-чемпионом SMP Formula 4 Championship. На счету Атоева также победа на российском этапе Ferrari Challenge Europe и бронза в мировом финале этого соревнования. «Сложно передать словами, насколько меня обрадовала новость о том, что я смогу выступать в серии Blancpain, в составе российской команды SMP Racing, — отметил Владимир Атоев. — Это очень престижный и в то же время очень сложный чемпионат в своем классе. И конечно я сделаю всё, чтобы достойно представлять свою страну, и буду бороться только за победы».

19-летний Алексей Корнеев — призёр и победитель множества различных соревнований и этапов. Корнеев принимал участие и занимал призовые места в таких международных картинговых соревнованиях, как немецкий Kart Masterschaft, WSK Champions Cup, WSK Super Masters Series и других. В формульном классе россиянин вёл борьбу в международных чемпионатах Eurocup Formula Renault 2.0, Formula Renault 2.0 ALPS, French F4 Championship, Formula Renault 2.0 NEC, SMP F4 NEZ Championship, и многих других. «Уже в следующие выходные пройдёт первый этап Blancpain GT Series Sprint Cup 2018, — говорит Алексей Корнеев. — Конечно, будет непросто, ведь я ещё не ездил на этой машине. Но будем работать не покладая рук, и уверены, что достигнем поставленных целей. С Володей Атоевым мы давно знакомы и дружим, так что, думаю, сработаемся довольно быстро».

Календарь Blancpain GT Series Sprint Cup 2018 включает пять этапов, которые пройдут на автодромах Бельгии, Великобритании, Италии, Венгрии и Германии. Две первые гонки пройдут 7 и 8 апреля на бельгийской трассе Зольдер, а завершится сезон в сентябре на Нюрбургринге.