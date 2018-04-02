Более 17 тыс. человек посетили фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2018» в Москве

Более 17 тыс. человек посетили фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2018», который прошел в СК «Олимпийский» 31 марта, сообщили в оргкомитете мероприятия. «31 марта в „Олимпийском“ крупнейший фестиваль экстремальных видов спорта „Прорыв-2018“ пришли посмотреть 17 тыс. зрителей», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на фестивале выступили британский каскадер, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Терри Грант и японский спортсмен Така Хигашино, обладатель наград мотоспорта — золото X-Games и медаль высшей пробы турнира FMX X-Fighters. Легенда кик-скутеринга и цирка NitroCircus Райан Уильямс выполнил прыжки со сложными элементами на самокате. Звезды Formula 1 и чемпионата Moto GP — команда Legend Stunt Team показали трюковое мото— и дрифт-шоу.

«Спортсмены демонстрировали сложные связки и комбинации с элементами акробатики. Григорий Талдыкин продемонстрировал wheelie задним ходом на квадроцикле в положении switch back (езда на заднем колесе в обратном направлении) — он единственный райдер в мире, который делает этот трюк. Хедлайнером «Прорыва-2018» стал Джош Шиэн, который выполнил максимально возможный для закрытых помещений элемент — двойное сальто. Опасный трюк демонстрировался в России впервые», — пояснили организаторы.