Забивать — так с музыкой!

Дмитрий Харитонов закончил карьеру игрока, когда ему еще не было двадцати лет. И, проделав маршрут от Волгограда до Москвы, решил твердо: буду тренировать детей! В год чемпионата мира сборную России спасать уже поздно. А вот подумать о нашем футбольном будущем актуально всегда.

ГИПС СНИМАЮТ, АГЕНТ УЕЗЖАЕТ!

— При каких обстоятельствах ты травмировался? — На тренировке. Мало того, что порвал связки голеностопа, так еще и срок контракта истек. Все сошлось одно к одному.

— С каким клубом был контракт? — «Рубин» Казань. Продлевать соглашение со мной, разумеется, не захотели, так как процесс реабилитации после операции должен был занять семь месяцев. Пришлось искать клуб. Вернулся к себе домой в Волгоград, продолжал поиски команды, но при этом прекрасно понимал, что играть все время на уровне КФК (третий дивизион) или ПФЛ (второй дивизион) я не хочу.

— Сколько тебе было лет в момент получения травмы? — Семнадцать. После реабилитации надо было как-то поддерживать форму, и я тренировался полгода с волгоградской «Олимпией». Уже был готов подписать с ними контракт. Но тут в клубе полностью сменяется управление от руководства до тренерского штаба.

— Новая метла чисто метёт? — Ну конечно. У нас это нормой считается. Новый тренер приходит в команду — обязательно сносит под корень все наработки и костяк предыдущего штаба. Хороший этот был костяк или плохой — никто не смотрит. Главное обозначить себя, ну и привести своих людей в клуб. Это проблема.

— Как ты сам оценивал свою готовность на тот момент? — Увы, я не мог максимально нагружать голеностоп. То есть физически был готов это делать, а психологически было тяжеловато — все же было ощущение, что он может не выдержать нагрузок. А время уходит… Сначала ты полгода восстанавливаешься, потом полгода команду ищешь — уже год простоя. И кому ты нужен такой красивый? Правильно, никому.

— Агент у тебя был? — Обязательно. В «Рубине» был. Но потом одно к другому сложилось — травма, истек срок контракта — и агента как ветром сдуло. Обычное дело.

— Ты решил закончить сразу после несостоявшегося подписания контракта с Олимпией? — Да, именно так.

— И что же дальше? — Первым делом институт закончил. И уже после этого решил, что не хочу уходить из футбола, хочу остаться в нем. И тренировать детей.

— В какой момент ты это понял? — Во время учебы на практике, которую я проходил в профессиональной футбольной школе «Олимпия». Мне дали команду, и я начал работать с детишками.

В ТОП-КЛУБАХ ПОМЕШАНЫ НА РЕЗУЛЬТАТЕ

— Как ты очутился в Москве? — У меня есть друг — он работает тренером в московском «Локомотиве». Я позвонил ему, он обещал помочь в вопросе трудоустройства. Спустя какое-то время отправился в столицу, провел переговоры с руководством академии, и мне было предложено пройти у них практику. Разумеется, я согласился, а по ее окончании меня взяли вторым тренером ребят дошкольного возраста.

— Ага, то есть самых мелких дали? — Да, это обычная практика в академиях. Если приходит новый тренер, то не дают детей постарше. Обычно их уже ведет по возрастной лестнице один конкретный тренер. Но вот дальнейшее развитие событий было мне не вполне по душе.

— Вот сейчас чуть подробнее. — Я пришел в «Локомотив». Первое, что мне сказали: ты должен работать по методике, которая будет готовить мальчишек к команде мастеров. Что это значит? Это значит, что дети всех возрастов в школе «Локомотива» должны выполнять ровно те же упражнения, что делает основная команда.

— А должно быть иначе? Расскажи. — Вот смотри: На сегодняшний день игра «Локомотива» не построена на постоянном контроле мяча. Согласен?

— Да, конечно. — Пока это приносит результат. Пусть локальный, они пока не чемпионы, но, скорее всего, ими станут. А ребенку в возрасте от шести лет и старше ни в коем случае нельзя ставить задачу выиграть матч любой ценой. В «Локомотиве», да и не только в нем, именно это требуют с самого раннего возраста. Только результат! Давайте результат! В обороне «на ноль»! Ну что это такое… Я хотел работать иначе, у меня есть своя методика.

— Пришлось прогнуться? — А куда деваться? Условия выдвинули вполне конкретные. Моей команде предстояло провести три турнира и в каждом из них мои ребята должны были быть как минимум в тройке. Если не получится — до свидания. Как ты их готовишь, какая тактика, что они умеют, что не умеют, как выглядит их игра со стороны — все это не имеет вообще никакого значения. Ты результат дай. Нет результата? Всё, ты — плохой тренер, давайте посмотрим следующего, а с вами, молодой человек, всё понятно. Спасибо и удачи.

— Через какое время прозвучала эта фраза? — Через год.

ГЛУШАКОВ И ИНЬЕСТА — ОДИНАКОВЫЕ ИГРОКИ

— Тогда рассказывай скорее о твоих методиках! Глядишь, в «Локомотиве» прочитают и поймут, как на самом деле надо тренировать. — Запросто, но сначала небольшое отступление: вот есть такой футболист Денис Глушаков. Топовый игрок чемпионата России, капитан сборной. Возьмем?

— Мне уже страшно, но давай попробуем взять его тоже. — У них приблизительно одно и то же амплуа. Но Иньеста на футбольном поле — личность. И это видно. Как он обыгрывает, какие делает острые передачи, как он стягивает на себя противника. И все это не поперек поля, а вперед.

Денис Глушаков то же самое тоже умеет делать. Но, в основном, на тренировках. Почему? Все идет из детства. Дениса, как и многих других мальчишек, с раннего возраста, загружали игрой на результат. В первую голову результат, а потом все остальное. Что касается моей методики, то моя задача раскрепостить ребенка максимально! Второй год я тренирую ребят в секции московской школы 2086. Результат, победы, призовые места — это все потом, не сейчас. Мы, между прочим, под музыку тренируемся…

— Ничего себе! — Ни один футбольный клуб в Москве не тренируется под музыку. Я подсмотрел эту идею на фестивале футбола в Италии.

— И каковы же у пацанов музыкальные предпочтения? — Самые разнообразные — Coldplay, Eminem

— Недурно! Эти уважаемые господа и в моем плей-листе имеются. — Разумеется, я учитываю пожелания ребят по поводу того, что они хотят услышать на ближайшей тренировке. Родители мне сообщают о музыкальных пристрастиях своих деток, я скачиваю — и вперед с песней.

— Отличная идея, на мой взгляд. — Музыка раскрепощает. В программе подготовки у нас обязательно танцы. Что такое танцы? Координация, ловкость, владение своим телом. Это очень важно.

— Сборы проводите? — Само собой. Во время школьных каникул выезжаем в Подмосковье на разные спортивные базы. Питание, проживание, поля — все на уровне. Неделю мы проводим на базе, готовимся, а затем возвращаемся в Москву и проводим либо товарищеские матчи, либо турнир с другими школами.

— Вернемся к твоим методикам. Итак, первое: раскрепостить ребенка. Дальше? — До 12 лет максимальное количество времени проводить с мячом, учиться обыгрывать. За границей именно так и готовят детей. Акцент на работу с мячом, на обводку, на технику. Дети спят с мячами. А уже после 14 лет их готовят к основной команде. У нас, мягко говоря, не так. Вот тебе год — в лепешку расшибись, но выиграй три турнира. И точка. А потом мы видим, как в профессиональных клубах никто в обводку не идет. Немудрено.

— А как выиграть на детском уровне три турнира за год? — В общем-то, несложно. Набрать тех, кто покрупнее. Заставить их потолкаться посильнее. Мяч бить вперед почаще. Вот за счет всего этого добра можно постараться выиграть. И что, это футбол? Он красивый? Нет. Он принесет ребенку какую-то футбольную грамоту, мастерство, игровой интеллект к 14 годам? Тоже нет.

— Неужели у нас все только так готовят детей? — Нет, конечно. Исключения есть. Существуют академии, где грамотно подобран штат тренеров, где управляющие академий и клубов четко знают, как нужно тренировать и развивать в детях в первую очередь футбольный интеллект. При этом красной нитью идет полный отказ от результата. Выиграли? Хорошо. Проиграли? Ничего страшного.

— Как дети относятся к тому, что на них повышают голос? — Главное без оскорблений. А повышать голос, конечно, иногда приходится, но тут все очень индивидуально. Орать с целью подавить, зажать ребенка — вот это недопустимо. Указать на ошибки, особенно на ошибки систематические — другое дело. Дети же все разные. Кто-то исполняет упражнение верно. Кто-то ошибается, но реагирует на замечания и пытается исправиться, а до кого-то информация становится доступной только через повышенные тона.

— Отсев существует? — Да, но он не носит жесткого характера. В процессе тренировок я разбиваю ребят на группы. Если один ребенок делает на тренировке 20 технических действий, а другой 5 — им нельзя тренироваться вместе. Первый не будет прогрессировать в компании второго, а второй просто не поймет, как это делается. Внутренний отсев, в своем роде.

Провал Глушакова, неготовность к угловым: что не так в игре сборной России

— В какие сроки проходит отбор лучших ребят в секции? Вот в сентябре начался учебный год и когда будет отсев? Зимой или весной? — Ближе к концу учебного года, по ходу которого мы проводим примерно три-четыре турнира. И по итогам турниров отбираем лучших.

— А если ребенок не проходит в состав на турнир, но хочет продолжать тренироваться — так можно? — Конечно! Мы проводим турниры не только для тех, кто лучше остальных проявил себя на тренировках, а для всех. Игровую практику в соревнованиях получают все, кто задействован в тренировочном процессе.

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

— Можешь кого-то отметить среди своих воспитанников? — Все детки по-своему хороши. Нужно просто честно работать на тренировках. Но все-таки не могу не отметить троих. Более того, недавно один из тренеров школы ЦСКА заинтересовался нашим мальчишкой.

— Имя героя? — Кирилл Краснов 2010 года рождения. Его даже пригласили на сбор ЦСКА. Кириллу росточка еще не хватает, он вообще миниатюрный такой ребенок, но все делает правильно на тренировках и в играх. Просто молодец.

— Это здорово. Кто еще? — Антон Агафонов 2011 года рождения. Его пока в ЦСКА не зовут, но недавно мы играли против одной из футбольных школ товарищеский матч, так вот в нем Антон забил десять мячей. И еще есть Гога Шинкаренко. Он постарше Краснова и Агафонова, 2008 года рождения. Что любопытно, он тоже, как и я, родом из Волгограда. И он уже при клубе! Но при этом он продолжает заниматься у меня именно потому, что в его клубе вот как раз та самая «методика» используется, которая ни к чему хорошему не ведет, а именно «бей вперед — игра придет». В моей же секции парень раскрывается и творит. И получает удовольствие от игры, кайфует. У него своеобразная техника. Левша, между прочим. Но и с правой может двинуть как следует. «Двуногий» футболист нынче — штучный товар.

— Какова цель твоей работы в секции? Ты в самом деле всю жизнь хочешь возиться с детьми? — Именно так. И есть, конечно же, мечта. Я хочу готовить, вести детей для профессиональных команд. Да, я понимаю, что каждый год их пачками выдавать невозможно. Но случай с Красновым показателен. Вот его зовет в 8 лет ЦСКА. А я не хочу его отдавать. Конечно, окончательное решение за родителями, но я им объясняю: сейчас Кирилл начнет тренироваться в ЦСКА, где требования совершенно иные. Пойдет ли это ему на пользу? Очень большой вопрос.

— Какие ожидания от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира? — На сегодняшний день у нас большие проблемы с составом. Травмы Кокорина и Джикии — это очень серьезно. Прогноз? Из группы должны выйти. Обязаны! Да, в недавнем матче с Бразилией мы пытались атаковать, и местами неплохо получалось, но оборона… просто кошмар какой-то. Но будем надеяться, болеть!