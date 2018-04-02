Ещё
Команда храма Святой Нины приняла участие в брейн-ринге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Команда храма Святой Нины приняла участие в брейн-ринге 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Молодежная команда храма Святой равноапостольной Нины в Черемушках приняла участие в брейн-ринге «Император Николай II и его время», которая прошла в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре.
Вопросы викторины были посвящены периоду правления императора Николая II. В интеллектуальном соревновании затрагивались темы Русско-Японской и Первой Мировой войн, реформ премьер-министров Сергея Юрьевича Витте и Петра Аркадьевича Столыпина, февральского переворота 1917 года, особое внимание было уделено императорской семье.
Викторина была организована Издательским Советом Русской Православной Церкви совместно с молодежным активом Юго-Западного викариатства. В интеллектуальную борьбу вступили шесть молодежных команд викариатства. Все они показали свои знания и заполнили пробелы в исторических фактах, связанных с политическими и военными деятелями того времени, географии и архитектуры.
Мои Черемушки: последние новости
Шахматисты из Черемушек заняли первое место в окружной Спартакиаде Легендарный футболист Пеле может посетить МГУ во время ЧМ-2018 Москвичи примут участие в велогонке «Садовое кольцо»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку8
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети17
Уткин предсказал судьбу Манчини в «Зените»
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение