Команда храма Святой Нины приняла участие в брейн-ринге 

Молодежная команда храма Святой равноапостольной Нины в Черемушках приняла участие в брейн-ринге «Император Николай II и его время», которая прошла в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре.
Вопросы викторины были посвящены периоду правления императора Николая II. В интеллектуальном соревновании затрагивались темы Русско-Японской и Первой Мировой войн, реформ премьер-министров Сергея Юрьевича Витте и Петра Аркадьевича Столыпина, февральского переворота 1917 года, особое внимание было уделено императорской семье.
Викторина была организована Издательским Советом Русской Православной Церкви совместно с молодежным активом Юго-Западного викариатства. В интеллектуальную борьбу вступили шесть молодежных команд викариатства. Все они показали свои знания и заполнили пробелы в исторических фактах, связанных с политическими и военными деятелями того времени, географии и архитектуры.