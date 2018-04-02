Россиянка Бондаренко стала четвёртой на этапе КМ по велоспорту в дисциплине BMX 

Во Франции прошёл первый этап Кубка мира по велоспорту в дисциплине «BMX в суперкроссе». У мужчин победителем стал француз Жорис Доде, у женщин — представительница Нидерландов Лаура Смалдерс. Евгений Клещенко занял 22-е место и стал лучшим среди россиян в мужской части соревнований. У женщин наибольшего успеха среди представительниц РФ добилась Ярослава Бондаренко, которая остановилась в шаге от попадания на пьедестал. Велоспорт, ВМХ. Кубок мира. Первый этап. Сен-Квентин-ин-Ивелин, Франция Мужчины. Суперкросс
1. Жорис Доде (Франция) 2. Роман Майю (Франция) 3. Ник Кимман (Нидерланды)… 22. Евгений Клещенко (Россия)… 39. Евгений Комаров (Россия)… 48. Александр Катышев (Россия). Женщины. Суперкросс 1. Лаура Смалдерс (Нидерланды) 2. Сайя Сакакибара (Австралия) 3. Эльке Ванхуф (Бельгия) 4. Ярослава Бондаренко (Россия)… 8. Наталья Афремова (Россия)… 17. Наталья Суворова (Россия) 18. Варвара Овчинникова (Россия).