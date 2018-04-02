Владимир Ильин: «Екатеринбург Арена» — топовый стадион, все на высшем уровне

Форвард «Урала» Владимир Ильин после матча 24-го тура премьер-лиги с «Рубином» (1:1) оценил новую «Екатеринбург Арену».

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— Волнение было чуть-чуть, конечно, — сказал Ильин в интервью клубной пресс-службе. — Чувства другие по сравнению с матчами на «СКБ-Арене». Новый стадион, столько болельщиков, такая поддержка. На разминке было волнительно, но по ходу матча сумели справиться с волнением.

— Сколько времени для этого понадобилось? — Мне — минута. А команде — чуть побольше (улыбается).

— Какие впечатления от стадиона, трибун и поля? — Поле в идеальном стадионе, стадион топовый, раздевалки — все на высшем уровне. Все очень понравилось.

Напомним, матч «Урал» — «Рубин» стал первым на «Екатеринбург Арене», которую реконструировали перед чемпионатом мира в России. В июне стадион примет четыре матча группового этапа.