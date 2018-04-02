В Воронеже стартовала спартакиада вузов Минобороны 

Воронежская военно-воздушная академия принимает сразу 4 дисциплины состязаний.
Метают гранаты и стреляют из табельного оружия за медали. Факел спартакиады вузов Минобороны зажёгся сегодня в Воронеже. Впервые в её истории военно-воздушная академия принимает сразу все четыре дисциплины состязаний. Площадки позволяют — для проведения соревнований задействуют стадионы и бассейны вуза. Спартакиада продлиться неделю. За это время лучшие спортсмены из более чем 30 учебных заведений покажут себя в рукопашном бою, военном пятиборье, офицерском троеборье и стрельбе. Для этого в город съехались более тысячи гостей. Символический огонь спартакиады зажёг двукратный чемпион — Алексей Тимошилов. Его конек — военное пятиборье. Дисциплина включает стрельбу из автомата Калашникова на сотню метров, полосу препятствий, плаванье, метание гранат на точность и дальность и 8-километровый кросс. Уровень конкуренции, говорит, высок. Действующий чемпион признался, что к состязаниям готовился на сборах, а в спорт пришёл из-за семьи. — Это спасибо моему папе, что он занимался со мной. И всё время поддерживал. Я не хотел заниматься, а он меня всё время заставлял. Потом я сам привык заниматься всё время, каждый день. И я потом полюбил спорт. Если за целый день, может, 7 часов тренировка, — рассказал двукратный чемпион спартакиады вузов Минобороны Алексей Тимошилов. — Более 40% из 655 участников — это кандидаты и мастера спорта. Это будущие наши, по сути, олимпийцы. Ведь мастера спорта из военной среды, из курсантской среды, они потом уходят в профессиональный спорт. И основной костяк наших спортсменов, наших чемпионов мира — это всё воспитанники ЦСК, — отметил начальник военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина Геннадий Зибров.