Боевой путь 1-ого Крестьянского Советского полка

Войсковая часть 73809, расположенная в поселке Подгорное (вблизи населенного пункта Кой-Таш) Кыргызской Республики, в этом году отмечает свое 100-летие со дня своего образования. Это воинское формирование — одно из первых воинских формирований Рабочее — крестьянской Красной Армии (РККА). Оно сформировано 18 марта 1918 года из 2-ого Гомельского и 2-ого Стародубского партизанских отрядов.

Первое боевое крещение 2-й Гомельский и 2-й Стародубский партизанские отряды получили в боях с гайдамаками и немцами в Гомельском уезде 18 марта 1918 года.

В апреле 1918 года 2-й Стародубский партизанский отряд влился во 2-ой Гомельский партизанский отряд в районе г. Почеп Черниговской губернии (ныне Брянская обл.).

В июле 1918 года из Гомельского Партизанского отряда был сформирован 2-й батальон 1 бригады 1-ого Крестьянского Советского полка, который в сентябре месяце был переброшен на Волгу где участвовал в кровопролитных сражениях с белогвардейцами и белочехами по освобождению Казани, Чистополя, Бугульмы, Чишмы, Уфы.

После боев осенью 1918 года 2-ой батальон 1-ого Крестьянского Советского полка был выведен из состава полка в резерв и прибыл на отдых в Благовещенский завод. После отдыха на базе батальона, в январе месяце 1919 года, был сформирован 241 Крестьянский Советский полк в составе 3-й бригады 27-й Стрелковой дивизии.

В течение 1919 года 241 Крестьянский Советский полк в составе 27 стрелковой дивизии ведет бои за освобождение ст. Иглино близ г. Уфы, а также г. Бугульмы, Златоуста, Челябинска, Петропавловска, Омска, Ново-Николаевска. В декабре 1919 года полк принимает участие по ликвидации Колчака.

В начале июля 1920 года 241 Крестьянский Советский полк в составе 81 бригады 27 стрелковой дивизии был переброшен на польский фронт. Форсирование р. Березина, р. Нарва, р. Буг, овладение городами Минск и Барановичи. Затем — бои близ г. Варшава за освобождение г. Родимин, в ходе которого полк неоднократно прорывался к р. Висла. Осенью 1920 года полк участвует в боях за освобождение г. Волковыск, ведет бои в местечке Койданово.

В январе месяце 1921 года полк переброшен в Стародубский уезд Черниговской губернии для ликвидации бандитизма. С апреля по декабрь месяц принимает участие в ликвидации банд в Новоузеньском уезде Саратовской губернии и на ст. Озинки-Шитово. 25 июня 1921 года полк награжден Орденом Красного Знамени за боевые заслуги в боях на подступах к г. Варшаве, при отражении яростных атак противника.

9 июня 1922 года полк был переименован в 94 Крестьянский стрелковый полк в составе 32-й дивизии и, в знак признания особых заслуг перед Родиной, полку в 1927 году полку было присвоено имя выдающегося полководца М. В. Фрунзе.

В июле 1938 года полк в составе 32 стрелковой дивизии переброшен на Дальневосточный край (ДВК) на ст. Раздольное Уссурийской ж.д. и включен в состав Особой Краснознамённой Дальневосточной армии (ОКДВА).

С 5 по 11 августа 1938 года принимает участие в боях по отражению японских самураев в районе озера Хасан. За стойкость и мужество в боях у озера Хасан в полку свыше 80 человек были награждены медалями и орденами СССР, в т.ч. командир полка майор Мельников и комиссар полка тов. Михайлов. За мужество, проявленное в борьбе с японскими самураями механику-водителю танка 303-го отдельного танкового батальона 32 сд Рассохе С. Н. (посмертно) и красноармейцу 95 сп Чуйкову Е. С. было присвоено звание Героя Советского Союза.

В сентябре 1939 года полку присвоено условное наименование 17-й Стрелковый полк.

С 11 сентября по 9 октября 1941 года полк совершил марш в составе дивизии со ст. Раздольное Уссурийской ж.д до ст. Можайск. После прибытия полк получил боевую задачу — оборона Бородинского поля под Москвой, в ходе которой бойцами полка был проявлен исключительный героизм.

С декабря 1941 по январь 1942 — Акуловская оборона (под Нарофоминском), оборона населенных пунктов Б. Селинычи, Дюдьково, Выглядовка, Иванники, Василки.

С апреля 1942, в течение 10 месяцев, полк ведет успешную оборону магистрали Москва — Минск.

В мае 1942 года за успешные боевые действия под Москвой полк и дивизия постановлением Государственного Комитета Обороны были преобразованы в Гвардейские. Полку присвоено новое наименование — 87 Гвардейский Стрелковый Краснознаменный полк.

С 1943 года полк ведет успешные бои за освобождение г. Гжатск, Ельни, Орши.

С апреля 1944 года полк включен в состав Прибалтийского фронта. Ведет бои за освобождение д. Александровка, Жуково, Красногорье, Птицыно, Суки. Особо стремительными и успешными боевыми действиями полк отличился в боях за освобождение г. Опочка и в его окрестностях.

С июля 1944 года полк ведет боевые действия на территории Латвийской ССР. Успешные бои за освобождение дер. Помпури, Бузаны, Паткуле, Кункули, Тевизми. Затем тяжелые бои, в результате которых был освобожден г. Рига.

В 1944 году в списках переименованного в 87 гвардейский Краснознаменный полк значились четыре Героя Советского Союза, около двухсот орденоносцев, тысячи бойцов, отмеченных медалями.

С января месяца 1945 года года полк ведет боевые действия за освобождение населенных пунктов Упитес, Цейми, Ципкури, а с мая месяца ведет борьбу с бандами, образовавшимися в результате капитуляции немцев в Курляндии.

В июле 1945 года, после очистки лесов и хутора в районе расположения немецко-фашистских войск от разбежавшихся частей «СС», полк, под командованием Героя Советского Союза Гвардии подполковника Третьяк И. М. совершил марш из Курляндии в Эстонскую ССР, к месту постоянного расквартирования, в город Раквере, где приступил к плановой боевой подготовке.

В июне 1946 года полк переименован в 113 гвардейский механизированный Краснознаменный полк в составе 36 гвардейской механизированной, Ельнеской, Краснознаменной, Ордена Суворова дивизии.

30 апреля 1957 года полк переименован в 282 гвардейский Краснознаменный мотострелковый полк имени М. В. Фрунзе в составе 36 гвардейской механизированной, Ельнеской, Краснознаменной, Ордена Суворова дивизии.

В мае 1967 года, по решению Министра обороны СССР, полк передислоцирован в поселок Подгорное под г. Фрунзе Киргизской ССР.

Последующая история части связана с легендарной 8 гвардейской, Режицкой, Ордена Ленина, Краснознаменной, Ордена Суворова мотострелковой дивизией имени Героя Советского Союза генерал — майора И. В. Панфилова.

Полк являлся одним из лучших в Сухопутных войсках Вооруженных Сил СССР и инициатором социалистических соревнований. Он награжден Вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть», переходящими Красными Знаменами Краснознаменного САВО, ТуркВО, ЦК ВЛКСМ.

С мая 1992 года, как и многие другие воинские части, дислоцированные на территории Кыргызской Республики, 282 гвардейский Краснознаменный мотострелковый полк имени М. В. Фрунзе включен в состав МО Кыргызской Республики, с 8 декабря 1997 года преобразован в отдельную мотострелковую бригада МО Кыргызской Республики, а с 5 октября 2012 года преобразован в Отдельную гвардейскую мотострелковую Краснознаменную бригаду им. М. В. Фрунзе. Это соединение стало преемником всех вышеперечисленных воинских формирований, хранителем Боевого Знамени полка, исторического формуляра, всех наград и почетных наименований.

В настоящее время, на территории соединения, на самом видном месте стоит обелиск с фамилиями наших однополчан — героев Советского Союза. Это рядовые Рассоха С. Н. и Чуйков Е. Н., ставшие Героями Советского Союза в августе 1938 года при разгроме японских захватчиков в районе озера Хасан, майор Третьяк И. М. и лейтенант Дятлов А. И., заслужившие почетные звания за героизм, проявленные при освобождении города Опочка в годы Великой Отечественной войны.

В новейшую историю соединения ярко вписаны «Баткенские события 1999 -2000 годов». В этот период подразделения соединения участвовали в уничтожении международных бандформирований на юге Кыргызской Республики. За участие в «Баткенских событиях» награждены Орденом «Манас» III степени 9 человек, медалью «Эрдик» 43 человека и Почетной Грамотой Президента Кыргызской Республики 11 человек. 25 бойцов не вернулись с мест боевых действий. Память этих погибших увековечена обелиском. На мраморе золотыми буквами выбиты их фамилии.

Герои, ставшие примером служения народу и Родине, не забыты.