Глава комитета благоустройства исследовала наваленные в Екатеринбурге кучи

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова 1 апреля лично проверила, как убирается город, передает "Уралинформбюро"

По ее словам, в целом мегаполис убран хорошо, мусора практически нет. Основные замечания, которые были сделаны подрядчикам, после «пешеходной инспекции», касаются снежных куч, оставленных в пешеходной зоне. «Это небольшая кучка. Но она мешает прохожим и портит вид», — отметила она Также нарекания вызвала уборка проездов и въездов на внутреннюю территорию застройки. «Где-то было скользко, где-то было сыро. Такого не должно быть. О недоработках было сообщено районным администрациям», — добавила чиновница.

Благодаткова надеется, что уже через неделю, если позволит погода, город заметно преобразится.