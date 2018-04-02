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Глава комитета благоустройства исследовала наваленные в Екатеринбурге кучи
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Глава комитета благоустройства исследовала наваленные в Екатеринбурге кучи 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова 1 апреля лично проверила, как убирается город, передает "Уралинформбюро".
По ее словам, в целом мегаполис убран хорошо, мусора практически нет. Основные замечания, которые были сделаны подрядчикам, после «пешеходной инспекции», касаются снежных куч, оставленных в пешеходной зоне. «Это небольшая кучка. Но она мешает прохожим и портит вид», — отметила она  Также нарекания вызвала уборка проездов и въездов на внутреннюю территорию застройки. «Где-то было скользко, где-то было сыро. Такого не должно быть. О недоработках было сообщено районным администрациям», — добавила чиновница.
Благодаткова надеется, что уже через неделю, если позволит погода, город заметно преобразится.
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