Кипелов: не хотел бы видеть Гончаренко в «Спартаке»

«Хотел бы видеть Гончаренко в «Спартаке»? Нет, не хотел бы. Я думаю, всё, что происходит, — к лучшему. Он неплохой тренер, но и у «Спартака» хороший. Я не считаю, что «Спартак» — лидер. Они неплохо играют, но эти резкие сбои и подъёмы… И потом, как они проиграли «Атлетику». Могли лучше сыграть на самом деле. Вот раньше был «Спартак» или то же минское «Динамо», а теперь игроки мигрируют из клуба в клуб и не чувствуют духа игры. Это всё как-то нивелировалось. Наверное, я человек старых взглядов на эти дела, но считаю, что дух потерялся. Все эти легионеры, мне кажется, этого не чувствуют. Нет лидеров, какими раньше в «Спартаке» были Тихонов, Титов», — цитирует Кипелова People.onliner.by.