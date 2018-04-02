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Удмуртия вошла в двадцатку регионов по исполнению программы капремонта
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Удмуртия вошла в двадцатку регионов по исполнению программы капремонта 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 16 место из 69 в рейтинге регионов по исполнению программ капитального ремонта. Лидерами списка оказались Белгородская, Липецкая области и республика Татарстан, сообщает пресс-служба общероссийского народного фронта.
Регионы оценивали по четырем критериям: процент выполнения 30-летних программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, а также исполнение годовых планов.
В общей сумме Удмуртия набрала 205 баллов. Для сравнения, лидер получил 286. Так, больше всего баллов республика получила за добровольность внсения взносов за капремонт — 61%.
На последних строчках рейтинга оказались Тверская область и Забайкальский край, набрав 45 баллов.
Отметим, целью рейтинга является определение эффективности организации и исполнения региональными органами власти работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
Напомним,28 марта в Ижевске арестовали и.о. директора фонда капремонта Удмуртской Республики Алексея Горбунова.
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