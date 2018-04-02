Удмуртия вошла в двадцатку регионов по исполнению программы капремонта

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 16 место из 69 в рейтинге регионов по исполнению программ капитального ремонта. Лидерами списка оказались Белгородская, Липецкая области и республика Татарстан, сообщает пресс-служба общероссийского народного фронта.

Регионы оценивали по четырем критериям: процент выполнения 30-летних программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, а также исполнение годовых планов.

В общей сумме Удмуртия набрала 205 баллов. Для сравнения, лидер получил 286. Так, больше всего баллов республика получила за добровольность внсения взносов за капремонт — 61%.

На последних строчках рейтинга оказались Тверская область и Забайкальский край, набрав 45 баллов.

Отметим, целью рейтинга является определение эффективности организации и исполнения региональными органами власти работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.