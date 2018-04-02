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ВТБ подписал соглашение с «Союзом риелторов Ставропольского края»
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ВТБ подписал соглашение с «Союзом риелторов Ставропольского края» 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Руководитель розничного бизнеса ВТБ на Ставрополье Елена Винокурова 2 апреля подписала соглашение о сотрудничестве с председателем «Союза риелторов Ставропольского края» (СРСК) Инной Овсянниковой.
Елена Винокурова сообщила, что ВТБ и прежде успешно сотрудничал с агентствами недвижимости. По её мнению, соглашение будет способствовать развитию прозрачного и профессионального рынка недвижимости в крае.
Инна Овсянникова, в свою очередь, отметила, что более 70% клиентов «Союза риелторов Ставропольского края» покупают квартиры в ипотеку. ВТБ, в свою очередь, выступает в числе ведущих игроков на ипотечном рынке Ставрополья. Программы и продукты ВТБ пользуются спросом у клиентов риелторов, поэтому сотрудничество между СРСК и ВТБ принесёт пользу обеим организациям.
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