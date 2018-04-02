ПОЛЕТЫ НЕ ВО СНЕ, А НАЯВУ

Чего только я не видел в «Олимпийском» с первого дня его открытия. Но такое лицезрел впервые, хотя в минувшую субботу это грандиозное мероприятие проводилось в 11-й раз. Раньше почему-то игнорировал его. В общем, прорыв в моей более чем полувековой журналистской биографии. А ведь и название у него соответствует моему открытию — «ПРОРЫВ».

Битком набитый «Олимпийский», та его половина, где во время Московской Олимпиады соревновались, если не ошибаюсь, баскетболисты. 16 тысяч зрителей, Пхенчхану не снилось столько на хоккейном турнире и даже на состязаниях фигуристов. Сам комплекс опоясан по кругу несколькими рядами автомобилей, да так плотно, что не сразу найдешь лазейку для выезда.

В «Олимпийском» — крупнейший международный фестиваль экстремальных видов спорта, организованный столичным Департаментом спорта и туризма. Его руководитель олимпийский чемпион Николай Гуляев обращается к болельщикам с привычным его «конькобежному» слуху вопросом и команде на старте: «Готовы? (Ready?). Тогда поехали!»

Это уже по-гагарински. И «Олимпийский», точнее участники фестиваля, поехал! Да как! Лично я ощущал передышку от всех этих южнокорейских олимпийских перипетий и баталий и всего того, что им предшествовало, допинговых скандалов, освободил голову от переживаний за невнятную пока игру нашей футбольной сборной и хоккейного финала Западной конференции в исполнении СКА и ЦСКА, зато насытил ее невероятными приключениями итальянцев, американцев, мексиканцев, австралийцев, японцев и прочих там шведов вместе с нашими в России, точнее в Москве, на Олимпийском проспекте.

Я даже подобрал слово: безумие — то, что вытворяли в своем стремлении поразить публику (биатлон под крышей «Олимпийского» отдыхает, как бы, уж извини, ни старался Дмитрий Губерниев ) эти отважные парни и даже одна 13-летняя девочка на своих мотоциклах, автомобилях, велосипедах, снегоходах, квадроциклах и самокатах. Они, разогнавшись, на скорости от 40 до 90 км/час взмывали под самый потолок (конечно, не автомобили, им хватало для суперопасных трюков места на полу), и не просто взмывали, а, «оттолкнувшись» от трамплинов и зависнув в пространстве на несколько секунд (а это, как минимум, равносильно преодолению метров двадцати с гаком в свободном пространстве), до того, как приземлиться, проделывали в воздухе головокружительные комбинации, под стать сложнейшим номерам цирковых акробатов или тому, что исполняют прыгуны в воду в своей сложнейшей соревновательной программе (сальто вперед, назад, обороты с двумя, тремя винтами и т.д.).

Но и это не все. Как говорится, то ли еще будет. И было, когда, наоборот, участники полетели на своих «снарядах» из-под самого свода вниз. Австралиец Джон Шихан, знаменитый своим трюком на грани невозможного — тройным сальто на мотоцикле, на сей раз блеснул максимально возможным для закрытых помещений элементом — тоже сальто, но двойным, его в таких условиях выполняют всего два человека в мире, и «Олимпийский» впервые увидел его. Конкуренцию Шихану — в плане демонстрации впечатляющих фигур и труднейших связок, которые кроме него на самокате никто еще делал, — составил еще один гость — легенда кик-скутеринга и цирка «NitroCircus» мировой рекордсмен, еще один австралиец РайанУильмс, а также Григорий Талдыкин. Он известен тем, что тоже является единственным в мире рейдером с его «фокусом» — ездой на заднем колесе квадроцикла в обратном направлении. Зал буквально ревел от восторга и выброса эмоций.

А как замечательно вписалось в обширную, трехчасовую программу фестиваля «Прорыв-2018» выступление пилотажной группы «Каскад» — это под гром аплодисментов свой класс на служебных мотоциклах и автомобилях, мастерство на грани каскадеров-профессионалов продемонстрировали сотрудники ДПС ГИБДД Москвы. Возможно, их вдохновили звезды «Formula 1» и чемпионата Moto GP — команда «LegendStuntTeam», вынесшая на суд зрителей свое уникальное трюковое мото— и дрифт-шоу. Кстати, на счету этого именитого коллектива более 700 подобных «концертов» — и в России, и за рубежом. И уж никак нельзя обойти молчанием представление японца Така Хигашино, обладателя многих престижных наград мирового мотоспорта, и, конечно, британского каскадера, рекордсмена Книги рекордов Гиннеса Терри Гранта . В этом, в его приезде сейчас в Москву, приезде спортсменов из других стран из известной сегодня антироссийской коалиции, возможно, виделся достойный ответ, неприемлемость проводимой в отношении нас политики.

Судя по бешеному успеху фестиваля «Прорыв-2018», собравшего под сводами комплекса «Олимпийский» многих именитых райдеров, спортсменов мирового уровня, в очередной раз продемонстрирована растущая популярность экстремальных видов, в данном случае мотофристайла, дрифтинга, фристайла на снегоходах и квадроциклах, BMX, bigair и других дисциплин. Причем, как мне сообщили организаторы, они стремятся каждый год повышать уровень фестиваля, включают в программу новые захватывающе номера и приглашают новых звезд, как ныне, например, Джоша Шихана . Все это делает Москву центром проведения одного из лучших современных экстремальных мероприятий на планете Земля, фактически раз в году на одной площадке мы собираем самых титулованных, уникальных мастеров подобного «жанра».

Участники этих шоу готовы в любой момент переквалифицироваться в участников самых крупных престижных состязаний. Проводятся — если не ошибаюсь с названием — Мировые экстремальные игры, и в числе их победителей есть и наш спортсмен — Марат Канкадзе . А я подумал вот о чем, перекидывая мостик из Олимпийских зимних игр. В их программе сейчас тоже немало экстремальных дисциплин, отвечающих духу времени и влечению молодежи. Так может их из этой программы выделить, изъять (открыв дорогу другим, например, бенди, который столько лет, как и самбо, дожидается олимпийского признания, и это при том, что игровых видов явно не хватает), объединить с теми, что мы видели в субботу в «Олимпийском» и ими подобными, и проводить вообще отдельные Олимпиады с тем же высоким статусом и под эгидой МОК.

Почему бы нам, ОКР, Минспорта , не выступить с подобной инициативой, расшевелить пребывающее ныне в определенном ступоре с кучей проблем олимпийское движение.

Кстати, ровно об этом — сбалансировать/разгрузить главную олимпийскую программу — говорил экс-президент СпортАккорда Мариус Визер на конференции в Сочи три года назад, однако не нашел должной поддержки, а то и вообще его инициатива была встречена в штыки. В свете событий последнего времени еще бы астматиков, иных больных, не связанных с паралимпизмом, пристроить куда-нибудь, а то чересчур много их развелось с терапевтическими справками…

Я покидал «Олимпийский», наблюдая на прощание, как стронгмены соперничали в упражнении — «удержание двух машин, разъезжающих в разные стороны». Еще раз — вот это да! Нет, не перевелись в матушке России настоящие богатыри! «Безумству храбрых поем мы песню», — писал в «Песне о соколе» великий пролетарский писатель Максим Горький , чье 150-летие со дня рождения отмечалось в эти дни. Надеюсь, через год в «Олимпийском» она прозвучит в 12-й раз, прозвучит еще громче.

Не могу не сказать в заключение об одной акции, прошедшей в пятый раз там же в «Олимпийском» в канун фестиваля. Это международная социально-благотворительная акция «Мототерапия», ставшая неизменной частью «Прорыва». Идея ее проведения принадлежит итальянскому FMX-райдеру Ванни Оддеру. Главная цель — привлечь внимание к вопросу социализации людей с ограниченными возможностями, помочь детям с серьёзными заболеваниями поверить в свои силы и почувствовать себя полноценными членами общества. Многие из тех, кем «Олимпийский» восхищался в субботу, приняли участие в показательных выступлениях для детей, после чего у каждого маленького зрителя была возможность покататься со звездами мотоспорта и взять у них автографы.

Михаил ШЛАЕН