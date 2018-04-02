Сильнейшие самбисты соберутся в Псковской области на первенстве СЗФО

Первенство Северо-Западного федерального округа по самбо состоится в Псковской области, сообщили в Псковском областном региональном отделении общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо». Соревнования пройдут с 6 по 9 апреля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» в дер. Борисовичи Псковского района.

В чемпионате примут участие сильнейшие спортсмены, входящие в состав сборных команд субъектов Северо-Западного федерального округа. Ожидается около 600 самбистов. Участники приедут из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской областей, Республик Карелии и Коми. Псковскую область представят более 90 спортсменов.

Главным судьей Первенства СЗФО выступит судья всероссийской категории Павел Романов

Соревнования пройдут среди юношей и девушек в личном и командном зачетах в двух возрастных группах: 13–14 и 15–16 лет. По их результатам состоится отбор спортсменов для участия в Первенствах России этого года.

Организаторами мероприятия являются госкомитет Псковской области по физкультуре и спорту, комитет по физкультуре, спорту и делам молодежи Пскова, реготделение «Всероссийской федерации самбо» и псковская детско-юношеская школа «Мастер».