Проект RT о революции 1917 года стал финалистом премии Webby Awards

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости . Международный проект RT #1917LIVE, посвященный столетней годовщине революции в России, стал финалистом премии Webby Awards. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Наградой Webby Awards отмечают наиболее выдающиеся достижения в digital-сфере. Проект RT прошел в финал премии в номинации «Реклама, СМИ и PR: Лучшее использование социальных медиа».

"Номинация на Webby — это еще один знак международного признания #1917LIVE. Этим проектом мы попробовали создать инновационный формат, который увлек бы людей новым подходом в изучении истории", — сказал автор идеи проекта #1917LIVE Кирилл Карнович-Валуа.

В 2016 году телеканал RT уже одержал победу в номинации «Социальные медиа: Новости и информация» People's Voice Award — в зрительском голосовании премии Webby Awards. Пользователи могут также отдать свой голос за проект RT в категории People's Voice Award на сайте премии.

Проект RT #1917LIVE — одна из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались на платформе Twitter. Его запустили в конце 2016 года. В рамках проекта сообщения от лица десятков исторических персонажей от Николая II и Ленина до простых рабочих и солдат публиковались в режиме реального времени.

В проекте #1917LIVE приняли участие историки из США и Великобритании. Аккаунт известной разведчицы Мата Хари вел всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо . Всего было создано около 100 специальных аккаунтов, все они были связаны в Twitter вымышленной газетой Russian Telegraph, которую после «революции» переименовали в The Revolutionary Times. На аккаунты проекта #1917LIVE, который завершился в конце декабря 2017 года, подписались более 250 тысяч пользователей.