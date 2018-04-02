В горбольнице №52 Щукина провели конкурс профессионального мастерства

В горбольнице №52 района Щукино прошел конкурс профессионального мастерства-2018 для медицинских сестер и акушерок больницы и филиала.

— Конкурс включал в себя два этапа — тестовая часть и блиц-турнир по специальностям. Благодарим всех, кто участвовал и боролся за призовые места. Победили сильнейшие, — отметили в пресс-службе ГКБ №52.

По итогам конкурса места в номинациях распределились следующим образом:

«Лучшая медицинская сестра»:

1. Анастасия Ященко, 1 хирургия;

2. Ирина Иянова, 1 хирургия;

3. Кристина Коннова, ОРИТ3.

«Лучшая операционная сестра»:

1. Оксана Базан, операционно-хирургический блок №5;

3. Ангелина Токарева, операционно-хирургический блок №2.

«Лучшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации»:

1. Надежда Токарева, анестезиология;

2. Кристина Секера, анестезиология;

«Лучшая акушерка»:

1. Инна Клишина, 1 АФО;

2. Вера Завалина, отделение патологии беременности;

Торжественное награждение финалистов конкурса состоится в мае, на праздничной конференции, посвященной Дню медицинской сестры. (ео)