В горбольнице №52 Щукина провели конкурс профессионального мастерства 

В горбольнице №52 района Щукино прошел конкурс профессионального мастерства-2018 для медицинских сестер и акушерок больницы и филиала.
— Конкурс включал в себя два этапа — тестовая часть и блиц-турнир по специальностям. Благодарим всех, кто участвовал и боролся за призовые места. Победили сильнейшие, — отметили в пресс-службе ГКБ №52.
По итогам конкурса места в номинациях распределились следующим образом:
«Лучшая медицинская сестра»:
1. Анастасия Ященко, 1 хирургия;
2. Ирина Иянова, 1 хирургия;
3. Кристина Коннова, ОРИТ3.
«Лучшая операционная сестра»:
1. Оксана Базан, операционно-хирургический блок №5;
2. Дарья Остапенко, РХМДиЛ;
3. Ангелина Токарева, операционно-хирургический блок №2.
«Лучшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации»:
1. Надежда Токарева, анестезиология;
2. Кристина Секера, анестезиология;
3. Елена Киселева, ОРИТ №5.
«Лучшая акушерка»:
1. Инна Клишина, 1 АФО;
2. Вера Завалина, отделение патологии беременности;
3. Анастасия Попова, отделение патологии беременности.
Торжественное награждение финалистов конкурса состоится в мае, на праздничной конференции, посвященной Дню медицинской сестры. (ео)