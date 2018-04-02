Алексей Михайличенко: Я должен был перейти в «Рому», а не в «Сампдорию»

«Я фаталист по жизни. Избежать травм, считаю, было невозможно. Как и невозможно было избежать тех или иных ситуаций. Вот разве что… У меня ведь первый переход должен был состояться не в „Сампдорию“, а в „Рому“. И первый контракт у меня был подписан именно с „Ромой“. Но команды между собой не договорились. На дворе стоял еще 1989 год, вся команда улетела в Америку, а я остался на операцию. Все расходы на себя взяла „Рома“, президентом которой был Дино Виола. Он очень хотел, чтобы я играл у него.

Алексей Михайличенко : Лобановский сказал сбросить вес, потом я против ветра бежать не мог Все восстановление после операции я проводил на базе „Ромы“. Руди Фееллер еще шутил над Джузеппе Джаннини — дескать, тебя обменяют, так что готовься играть в шапке по снегу, твое место займет Михайличенко! Кстати, этот контракт с „Ромой“ у меня дома хранится. И я могу только догадываться, какие загвоздки возникли между клубами, что помешало состояться трансферу», — сказал Михайличенко в интервью украинскому журналу «Футбол»

Напомним, Алексей Михайличенко выступал за «Сампдорию» в сезоне 1990/1991 и вместе с командой стал чемпионом Италии.