Ещё
Алексей Михайличенко: Я должен был перейти в «Рому», а не в «Сампдорию»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Михайличенко: Я должен был перейти в «Рому», а не в «Сампдорию» 

Советский спорт 1 час назад
«Я фаталист по жизни. Избежать травм, считаю, было невозможно. Как и невозможно было избежать тех или иных ситуаций. Вот разве что… У меня ведь первый переход должен был состояться не в „Сампдорию“, а в „Рому“. И первый контракт у меня был подписан именно с „Ромой“. Но команды между собой не договорились. На дворе стоял еще 1989 год, вся команда улетела в Америку, а я остался на операцию. Все расходы на себя взяла „Рома“, президентом которой был Дино Виола. Он очень хотел, чтобы я играл у него.
Алексей Михайличенко: Лобановский сказал сбросить вес, потом я против ветра бежать не мог  Все восстановление после операции я проводил на базе „Ромы“. Руди Фееллер еще шутил над Джузеппе Джаннини — дескать, тебя обменяют, так что готовься играть в шапке по снегу, твое место займет Михайличенко! Кстати, этот контракт с „Ромой“ у меня дома хранится. И я могу только догадываться, какие загвоздки возникли между клубами, что помешало состояться трансферу», — сказал Михайличенко в интервью украинскому журналу «Футбол».
Напомним, Алексей Михайличенко выступал за «Сампдорию» в сезоне 1990/1991 и вместе с командой стал чемпионом Италии.
Советский спорт: последние новости
Аарон Оланаре: Не похоже, что тренеры ЦСКА во мне нуждаются Евгений Ловчев: Такие голы, как от «Анжи», влияют решение Валерий Кипелов: Игроки мигрируют из клуба в клуб и не чувствуют духа игра
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку14
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Загитова рассказала о личной жизни
Жара в Краснодаре: мат Смолова и отставка Шалимова
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение