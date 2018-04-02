Хозяева Мемориала Михаила Руденка вновь вернулись на первую позицию

В Полтавке завершился XX областной турнир по волейболу памяти Михаила Руденка. В традиционном соревновании приняли участие 8 команд, представляющих сельские районы Омской области: Азовский, Марьяновский, Москаленский, Нововаршавский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский и Тарский.

Между тем, в турнире по традиции выступают не действующие спортсмены районов, а, например, административные работники, руководители районов области и ветераны спорта, которые личным примером содействуют привлечению жителей региона к занятиям физкультурой и спортом. Помимо волейбола участники пробуют силы в не соревновательных дисциплинах — дартсе и бильярде.

Юбилейные соревнования нынче посетило много почетных гостей. Среди них — министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц , заместитель министра спорта Татьяна Руденок, экс-министр сельского хозяйства Омской области и бывший руководитель Полтавского района Виталий Эрлих , руководитель Аппарата Законодательного Собрания Омской области, экс-глава министерства культуры , большой любитель волейбола Владимир Телевной, депутат Заксобрания Омской области Степан Бонковский , а также нынешний глава Полтавского района Александр Милашенко, ветераны спорта Анатолий Сивицкий, Ирина Зинина, Хафис Сафарметов, Виктор Куделя и другие.

На торжественном открытии немало теплых слов было сказано в адрес турнира, который проводится в память об известном в Омской области руководителе. Глава регионального спортивного ведомства Дмитрий Крикорьянц признался, что турнир памяти Михаила Руденка в реестре региональных соревнований стоит на почетном месте: «Прежде всего, сегодняшний турнир — это дань памяти замечательному человеку. Михаил Александрович Руденок — человек уникальный. Он прожил довольно короткую, но значимую жизнь. Много сделал для региона, в том числе для омского спорта. Думаю, когда 20 лет назад принималось это решение, оно себя полностью оправдало. Турнир живет, набирает популярность. Есть в нем и своя изюминка — обязательно в командах должны присутствовать руководители районов любого звена, которые личным примером вдохновляют жителей своего района на занятия физкультурой. В регламенте этого турнира всегда находится место красочному и доброму открытию, минуте памяти Михаила Александровича, всегда на соревнованиях присутствуют родственники. Это очень важно для того, чтобы помнили о человеке, знали, что он сделал для своего района, региона и страны в целом. Традиция проведения турнира очень важна и нужна, и в линейке региональных соревнований он стоит на высоком почетном месте».

Красивая борьба за награды развернулась на волейбольной площадке. Уже в матче открытия хозяева соревнований из Полтавского района заявили о своих притязаниях на победу. В двусетовом поединке они обыграли представителей Павлоградского района.

Уверенно полтавчане дошли до финала турнира, где не выступали с 2015 года. В решающем матче хозяева сошлись с пятикратными чемпионами турнира — Русско-Полянским районом. При этом русскополянцы являются главными фаворитами Мемориала последние несколько лет. Шутка ли — на предыдущих шести турнирах они заняли пять первых и одно третье место. Правда, нынче Полтавский район оказался более подготовленным к финалу и не дал сопернику установить рекорд (четыре года подряд на турнире еще никто не побеждал). 2:0 — победа Полтавки.

В матче за третье место сошлись Тарский и Марьяновский районы. В этой встрече сильнее оказались тарчане, которые замыкают тройку призеров второй год подряд.

А вот сборная Азовского района, которая является самой титулованной на турнире (полтавчане по количеству наград догнали азовчан только сейчас) не может похвастать стабильными результатами уже четыре года подряд. Игрок команды Азовского района, управляющий Культурно-деловым Центром «Российско-немецкий Дом» Павел Эккерт напомнил, что его команда участвовала на всех турнирах памяти Руденка: «Как говорит наш руководитель, экс-глава Азовского района Бруно Генрихович Рейтер — мы живем от Руденка до Руденка. Ждем эти соревнования с большим нетерпением и с удовольствием участвуем в них. Очень много болельщиков на турнире, что радует. Наша команда тоже несколько лет привозила собственный фан-клуб, ребята и ветераны болели за нас. Но нынче много зрителей, представительство властных структур тоже порадовало. В последние годы, действительно, нам не удается войти в тройку. Нам не слишком благоволит жребий, все время определяет нас в одну группу с явными лидерами. Хотя у нас состав уже 15 лет не меняется. Мы выдерживаем условия положения, регулярно тренируемся, но немного не везет со жребием».

Для справки:

Волейбольный турнир был организован в 1999 году по инициативе Администрации Полтавского района и областного комитета по физической культуре и спорту в память о Михаиле Руденке. Начав свой путь с профессии учителя, с 1980 по 1992 годы он занимал пост заместителя главы Полтавского района. В этот период Михаил Руденок активно развивал спортивную инфраструктуру находившихся в его ведении хозяйств, инициировал строительство универсальных спорткомплексов. Кроме того, руководил организационными комитетами районных праздников «Королева спорта» и «Снежинка». Именно стараниями Руденка обрела жизнь традиция проводить массовые спортивные мероприятия в отдельных селах Полтавского района.

Михаил Руденок личным примером старался популяризировать занятия физической культурой и спортом среди подчиненных. Неоднократно участвовал в турнирах по армрестлингу, был призером различных соревнований. Продолжением этих усилий стала организация по инициативе Руденка спартакиад для госслужащих, которую возобновили в этом году. Но именно в 1994-м, вступив в должность заместителя руководителя Омской области, Михаил Александрович расширил свою социальную деятельность до масштабов всего региона.

За педагогические и организационные инновации, в том числе в сфере развития ученических производственных бригад и создание детдомов семейного типа, Михаил Руденок был удостоен звания «Отличник народного образования», «Заслуженный учитель Российской федерации» и ордена «Знак Почета».