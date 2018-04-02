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Валерий Кипелов: «В „Спартаке“ нет лидеров, какими раньше были Тихонов, Титов»
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Валерий Кипелов: «В „Спартаке“ нет лидеров, какими раньше были Тихонов, Титов» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Известный музыкант и болельщик "Спартака" Валерий Кипелов против прихода в красно-белый клуб нынешнего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. По его словам, Массимо Каррера — хороший специалист.
— Нет, не хотел бы работы Гончаренко в «Спартаке», — приводит Onliner.by слова Кипелова. — Я думаю, все, что происходит, к лучшему. Он неплохой тренер, но и у «Спартака» хороший. Я не считаю, что «Спартак» — лидер. Они неплохо играют, но эти резкие сбои и подъемы… И потом, как они проиграли «Атлетику»… Могли лучше сыграть на самом деле.
Вот раньше был «Спартак» или то же минское «Динамо», а теперь игроки мигрируют из клуба в клуб и не чувствуют духа игры. Это все как-то нивелировалось. Наверное, я человек старых взглядов на эти дела, но считаю, что дух потерялся. Все эти легионеры, мне кажется, этого не чувствуют. Нет лидеров, какими раньше в «Спартаке» были Тихонов, Титов.
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