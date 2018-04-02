Омич Юрий Ковалев вошел в число призеров Всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию 

Турнир с поэтичным названием «Янтарные вершины-2018» проходил в Калининграде с 23 по 30 марта. Его участниками были сильнейшие молодые скалолазы со всей страны, в возрастных категориях от 10 до 19 лет. Омскую область на турнире представляли Дарья Компаниец, Евгений Новиков, Юрий Ковалёв (14-15 лет) и Тимур Муратов (18-19 лет).
На пьедестал удалось подняться Юрию Ковалёву. Он стал третьим в дисциплине «боулдеринг» среди юношей 14-15 лет. Победителем оказался Егор Голубцов из Новосибирской области, а «серебро» досталось Владимиру Захарову из Москвы. Отметим, что оба «соседа» по пьедесталу чуть старше нашего земляка и имеют звания кандидатов в мастера спорта, в то время как Юрий пока перворазрядник.