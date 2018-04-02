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Пес показал петрозаводсчанам, как надо переходить дорогу (Видео)
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Пес показал петрозаводсчанам, как надо переходить дорогу (Видео) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Событие произошло 2 апреля, у дома №12 по Октябрьскому проспекту. В группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео под название «Очень дисцилинированный пешеход ». В нем собака, соблюдая правила, переходит дорогу. Видеорегистратор очевидца, Алексей Мамонтов, запечатлел образцового пешехода — собаку. Само событие произошло у дома №12 по Октябрьскому проспекту.
Пользователей группы по-настоящему восхитило поведение животного.
У нас бы так люди научились переходить,
— прокомментировал видео один из пользователей. По материалам: ptzgovorit.ru
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