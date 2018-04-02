Пес показал петрозаводсчанам, как надо переходить дорогу (Видео)

Событие произошло 2 апреля, у дома №12 по Октябрьскому проспекту. В группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео под название «Очень дисцилинированный пешеход ». В нем собака, соблюдая правила, переходит дорогу. Видеорегистратор очевидца, Алексей Мамонтов , запечатлел образцового пешехода — собаку. Само событие произошло у дома №12 по Октябрьскому проспекту.

Пользователей группы по-настоящему восхитило поведение животного.

У нас бы так люди научились переходить,