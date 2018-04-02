«Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях

«Тоттенхэм» победил «Челси», не изменив себе

Это была уже пятая дуэль между «Челси» Антонио Конте и «Тоттенхэмом» Маурисио Почеттино, и только сейчас «Шпоры» по-настоящему навязали свою игру, не отказываясь от привычной для себя схемы 4-2-3-1. В трех из предыдущих четырех случаев (три матча АПЛ и один поединок в Кубке Англии) «Синие» оказались сильнее, и только в одной встрече соперник одержал победу во многом благодаря тому, что скопировал схему 3-4-2-1, которую использует оппонент.

«Вингбеки хозяев по-прежнему были проблемой для «Тоттенхэма», ведь ему никак не удавалось их накрывать: проходы Марко Алонсо создавали неприятности, но большее влияние оказывал Виктор Мозес , который получал тревожный для «Шпор» объем пространства, что и привело к голу «Челси». Это, кажется, стало следствием смещений Кристиана Эриксена с фланга в центр, что, возможно, было оправданным риском, как потому, что датчанин появлялся в более опасных позициях на подступах к чужой штрафной, так и потому, что тем самым гости имели численный перевес в центральных зонах. По мере игры Эрик Дайер все сильнее отходил назад, став чуть ли не третьим центрбеком, что позволило крайним защитникам активнее идти вперед, а это, в свою очередь, развязало руки Мозесу и Алонсо в их атакующих действиях», — анализирует тактику на страницах The Guardian Джонатан Уилсон.

«Однако этот матч был выигран не столько из-за позиционных промахов, сколько благодаря энергии и контрпрессингу «Тоттенхэма», ведь хотя «Синие» забили первыми, это их только утихомирило. Предыдущие два поединка дружина Конте выигрывала за счет темпа и эффективности своих контратак, а сейчас они явно отсутствовали, тогда как Почеттино сумел вернуться к предыдущей схеме, и на этот раз его команда проявила нужную степень агрессивности и организованности. Это правда, что «Челси» — уже не тот коллектив, который был в тех матчах, но в то же время это показатель прогресса «Шпор», ведь это они диктовали свои условия сопернику».

Конте — лишь малая часть проблем «Челси»

Негативную метаморфозу, которая в этом сезоне случилась с пока еще действующим чемпионом Англии, часто связывают с тем, что его игроки не демонстрируют той же свежести. По данным прессы, футболисты «Синих» устали от изнуряющих тренировок Конте, регулярных просмотров видео во время подготовки к матчам, а также тяжелого характера итальянского тренера. И хотя менеджер «Челси», ограждает своих подопечных от критики, перенаправляя ее в сторону правления клуба по поводу трансферной политики, они все равно не показывают желания сражаться за своего наставника, а значит тот, скорее всего, покинет «Стамфорд Бридж» по завершении сезона.

Мэтт Лоу. «Сейчас, однако, задача собственника «Челси» Романа Абрамовича и его совета директоров кажется более трудной, чем она когда-либо была, ведь они могут найти более приятного игрокам специалиста, но найти лучшего и при этом доступного тренера, чем Конте, будет нелегко. Лондонский клуб с удовольствием хотел бы переманить к себе Маурисио Почеттино, но аргентинец верит, что он двигается в правильном направлении, работая с «Тоттенхэмом»; в любом случае у него есть лучшие предложения. Другими кандидатами остаются Луис Энрике Томас Тухель , но можно только пожелать им удачи, если они считают, что могут проделать лучшую работу с этой группой исполнителей, чем Конте», — пишет в материале The Telegraph

«Сейчас в этой команде уже нет лидеров и столь твердых характеров, как Джон Терри , Фрэнк Лампард и Дидье Дрогба. Это «Челси», который стал зависим от таких исполнителей, как Виктор Мозес и Маркос Алонсо — футболистов, с которыми итальянский менеджер творит чудеса. Возможно, момент, когда нигериец упал, когда не сумел получить мяч в собственной штрафной, стал символичным, ведь теперь лондонский клуб может оказаться на обочине в течение большего срока, чем к этому привык Абрамович».

Светлое будущее «Тоттенхэма», туманное будущее «Челси»

Победа «Тоттенхэма» над «Челси» также стала олицетворением того, что эти клубы движутся в разных направлениях. У первого есть команда, которая приносит успех, обладает составом с прогрессирующими, молодыми исполнителями во главе с одной из новых тренерских звезд, и при этом в следующем сезоне ожидает переезда перестроенный 61-тысячник «Уайт Харт Лейн». Тем временем, у второго либо слишком старый, либо слишком деморализованный коллектив, игроки которого просто недостаточно хороши, чей наставник даже понятия не имеет, останется ли он на своем посту, и при этом «Синие» отчаянно пытаются придумать, что сделать со своим стадионом «Стамфорд Бридж», дабы переделать его, но пока у них ничего не получается.

«В лагере «Челси» сейчас слишком много неопределенности, которая обещает ему неопределенное будущее. Между тем, в «Тоттенхэме» царит только движение, энергия и радостный энтузиазм, где есть ощущение, что клуб строится на твердом основании и без зависимости от богатого владельца. «Шпоры» уже обставили «Арсенал» в качестве главной силы в северном Лондоне, а сейчас и «Челси» приходится учиться жить в их тени», — считает Марк Огден в материале портала ESPN.

«Возможно, легко говорить о том, как меняется баланс сил, тем не менее, сравнивая эти два клуба, сложно утверждать, что у «Челси» лучшее будущее, чем у «Тоттенхэма». «Шпорам», конечно, нужно продолжать в том же духе, не убирая ногу с педали газа, чтобы начинать выигрывать трофеи, которые за последние годы собрали «Синие» и «Канониры». Но даже так, только одна команда в Лондоне сейчас на правильном пути, и это — «Тоттенхэм».