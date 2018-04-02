Юрист рассказал, когда заработают статьи о допинге в УК РФ

Глава Минспорта Павел Колобков назвал неработающими статьи в УК РФ о вовлечении спортсмена в употребление допинга, сообщает РБК. По словам министра, статьи появились в законодательстве ещё полтора года назад, однако практика по их применению так и не сложилась.

Он отметил, что в прошлом году было возбуждено четыре уголовных дела такого характера, одно из них дошло до суда, но так и не привело к логическому завершению, а остальные потерпели фиаско из-за недостатка доказательств.

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в эфире НСН подтвердил слова министра и объяснил, что необходимо для появления правоприменительной практики по вышеперечисленным статьям в России.

«Статьи в УК РФ, на мой взгляд, и 231.1 — склонение к употреблению допинга, и 231.2 — применение в отношении спортсмена допинга, основаны на передовом зарубежном опыте. К сожалению, в России они пока не работают по причине отсутствия специальных отделов и специальных методик по выявлению и расследованию данных преступлений. Для этого нужна политическая воля, и департамент по борьбе с наркотиками в МВД России должен предметно, с учётом зарубежного опыта, может быть, в сотрудничестве со спортивной полицией Интерпола начинать эту работу», — пояснил юрист.

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Добавим, что статьи о вовлечении спортсмена в употребление допинга появились в уголовном кодексе в ноябре 2016 года в рамках «дорожной карты» по усовершенствованию антидопинговой системы в России. Максимальная ответственность за нарушение статей составляет три года тюрьмы. По мнению министра спорта Павла Колобкова, основная сложность состоит в том, что доказать умышленность действий тренера или медперсонала крайне сложно.