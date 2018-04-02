Обновился рейтинг WBA: Шуменов и Коробов вернулись в топ, Кудряшов выбыл

В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирной боксёрской ассоциации (WBА). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.

Тяжёлый вес (до 90,7 кг)

— Бейбут Шуменов (Казахстан) вошёл в топ-15 и занял 2-ю позицию

— Юрий Кашинский (Россия) опустился с 10-й позиции на 11-ю — Исса Акбербаев (Казахстан) опустился с 11-й позиции на 12-ю — Алексей Зубов (Россия) опустился с 12-й позиции на 13-ю — Дмитрий Кудряшов (Россия), занимавший 14-ю позицию, покинул топ-15 Полутяжёлый вес (до 79,4 кг)

Егор Мехонцев (Россия), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15 Второй средний вес (до 76,2 кг)

Фёдор Чудинов (Россия) поднялся с 2-й позиции на 1-ю Средний вес (до 76,2 кг)

Матвей Коробов (Россия) вошёл в топ-15 и занял 12-ю позицию

Первый средний вес (до 69,9 кг)

— Канат Ислам (Казахстан) опустился с 1-й позиции на 2-ю — Хусейн Байсангуров (Россия) поднялся с 6-й позиции на 5-ю Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

Эдуард Трояновский (Россия) поднялся с 3-й позиции на 1-ю — Шохжахон Эргашев (Узбекистан) поднялся с 11-й позиции на 9-ю Второй легчайший вес (до 55,3 кг)

Александр Егоров (Украина) опустился с 5-й позиции на 6-ю Легчайший вес (до 53,5 кг)

Михаил Алоян (Россия) поднялся с 8-й позиции на 6-ю ВСЕ РЕЙТИНГИ

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