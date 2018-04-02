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Обновился рейтинг WBA: Шуменов и Коробов вернулись в топ, Кудряшов выбыл
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Обновился рейтинг WBA: Шуменов и Коробов вернулись в топ, Кудряшов выбыл 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирной боксёрской ассоциации (WBА). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.
Тяжёлый вес (до 90,7 кг)
— Бейбут Шуменов (Казахстан) вошёл в топ-15 и занял 2-ю позицию
— Юрий Кашинский (Россия) опустился с 10-й позиции на 11-ю  — Исса Акбербаев (Казахстан) опустился с 11-й позиции на 12-ю  — Алексей Зубов (Россия) опустился с 12-й позиции на 13-ю  — Дмитрий Кудряшов (Россия), занимавший 14-ю позицию, покинул топ-15  Полутяжёлый вес (до 79,4 кг)
Егор Мехонцев (Россия), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15  Второй средний вес (до 76,2 кг)
Фёдор Чудинов (Россия) поднялся с 2-й позиции на 1-ю  Средний вес (до 76,2 кг)
Матвей Коробов (Россия) вошёл в топ-15 и занял 12-ю позицию
Первый средний вес (до 69,9 кг)
— Канат Ислам (Казахстан) опустился с 1-й позиции на 2-ю  — Хусейн Байсангуров (Россия) поднялся с 6-й позиции на 5-ю  Первый полусредний вес (до 63,5 кг)
Кирилл Релих (Беларусь), занимавший 2-ю позицию, стал чемпионом мира
Эдуард Трояновский (Россия) поднялся с 3-й позиции на 1-ю  — Шохжахон Эргашев (Узбекистан) поднялся с 11-й позиции на 9-ю  Второй легчайший вес (до 55,3 кг)
Александр Егоров (Украина) опустился с 5-й позиции на 6-ю  Легчайший вес (до 53,5 кг)
Михаил Алоян (Россия) поднялся с 8-й позиции на 6-ю  ВСЕ РЕЙТИНГИ
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