Больше двадцати вологжан сразились в чтении вслух 

Журналисты, экономисты, педагоги, актеры театра «Сонет» стали участниками городского этапа чемпионата «Открой рот». Отборочный тур всероссийской акции по чтению вслух прошел в Вологде.
За выход в финал сразились более двадцати человек. Перед ними стояла простая задача — прочитать отрывок из книги красиво и с выражением, не забывая о грамотности чтения и артистизме. Оценивали старания конкурсантов заведующий кафедрой литературы филологического факультета ВоГУ Сергей Баранов, а также директор Централизованной библиотечной системы Ольга Завьялова и заведующая Юношеским центром им. В. Ф. Тендрякова Татьяна Новых.
Как пояснили организаторы, если участников меньше 16 человек, проводится три традиционных раунда. Так как в Вологде участников набралось на порядок больше, организаторы провели пять раундов. В первом из них чтецы озвучивали рубаи Омара Хайяма. После этого этапа с дистанции сошли сразу 14 человек.
Следующий раунд посвятили творчеству Владимира Гиляровского, участники читали рассказы дяди Гиляя. Далее пришел черед зарубежной прозы. Конкурсанты прочли вслух отрывки из произведений Умберто Эко, Эрнана Ривера Летельера, Мишеля Уэльбэка, Джонатана Сафрана Фоера, Чимаманды Нгози Адичи. Дальше чтецы взяли в руки томики стихов Игоря Северянина.
В итоге в финал вышли трое — Тамара Левинцева, Светлана Дмитриева и Павел Громов. В последнем раунде сильнейшие участники читали стихи Андрея Вознесенского. Самым талантливым и артистичным стал корреспондент и ведущий телеканала «Русский Север» Павел Громов. Он стал чемпионом Вологды и защитит честь города в финале всероссийского турнира, который пройдет в Москве.