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Воспитанник шахматной студии ЦВР «На Сумском» выполнил норматив турнира «Первые шаги»
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Воспитанник шахматной студии ЦВР «На Сумском» выполнил норматив турнира «Первые шаги» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 49 минут назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Воспитанник шахматной студии «Маэстро» на Сумском» выполнил норматив турнира «Первые шаги» и вошел в число победителей соревнований, которые прошли в центре «Замоскворечье» 31 марта.
Юный Даниил Лазарев выступил среди участников 2009 года рождения. Его соперниками стали 20 шахматистов того же возраста. Из 21 участника в этой возрастной группе норматив выполнили только пять спортсменов. Даниил Лазарев стал третьим в турнирной таблице, опубликованной на сайте РШТ. Он набрал 5 очков, что было достаточно для победы.
Как известно, для успешного прохождения турнира «Первые шаги» необходимо заработать от 5 до 7 очков. Поначалу все участники прошедших соревнований были разделены на три возрастные группы, однако из-за большого количества желающих выступить на турнире итоги подводились в четырех категориях.
— Действительно, в этот раз участников было очень много, особенно маленьких детей. Из-за этого было немного трудно проводить турнир. Но разделение на четыре возрастные категории все-таки немного облегчило нам задачу: и мест больше стало, и детям легче было, — поделился с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» судья и организатор соревнований Павел Стельмухов.
Фото: Детский клуб «На высоте» в Чертаново
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