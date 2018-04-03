Газзаев предложил разделить Первую лигу на дивизионы «Запад», «Центр» и «Восток»

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев рассказал об идее реформирования системы футбола в России.

«Мы предлагаем расширить Премьер-Лигу с 16 до 18 либо даже до 20 клубов. Для такой огромной страны, как Россия, 16 клубов в высшем футбольном дивизионе — слишком мало. Подобное действие станет стимулом для развития футбола в регионах и позволит увеличить количество кандидатов в национальную, молодёжную и юношеские сборные. Странно слышать, что кто-то предлагает сократить число клубов. Такое заявление могут сделать дилетанты либо те, кто не мыслит государственными масштабами.

В первой лиге количество клубов следует довести до 36 клубов и разделить на три дивизиона по географическому принципу — «Запад», «Центр» и «Восток», с целью уменьшения транспортных расходов. Это позволит активнее развивать регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала в системе профессионального, детско-юношеского и любительского футбола.

И ещё одно важное, радикальное изменение: мы предлагаем объединить управление и централизованный контроль за Премьер-Лигой и Первой лигой в рамках единой организации. Она будет называться РФЛ — Российская футбольная лига. К примеру, по аналогичной схеме функционируют лиги в Германии, Испании. Важно, что телеправа на Премьер-Лигу и Первую лигу в России должны продаваться единым пакетом. Это важно для первого дивизиона, который брошен и не финансируется.

Нам необходимо радикальное изменение системы управления профессиональными футбольными лигами и новый формат проведения чемпионата. Должно быть три ключевых изменения: сокращение числа профессиональных клубов, расширение Премьер-лиги и Первой лиги и создание единой управленческой структуры для двух профессиональных лиг.