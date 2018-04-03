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Газзаев предложил разделить Первую лигу на дивизионы «Запад», «Центр» и «Восток»
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Газзаев предложил разделить Первую лигу на дивизионы «Запад», «Центр» и «Восток» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТАСС
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев рассказал об идее реформирования системы футбола в России.
«Мы предлагаем расширить Премьер-Лигу с 16 до 18 либо даже до 20 клубов. Для такой огромной страны, как Россия, 16 клубов в высшем футбольном дивизионе — слишком мало. Подобное действие станет стимулом для развития футбола в регионах и позволит увеличить количество кандидатов в национальную, молодёжную и юношеские сборные. Странно слышать, что кто-то предлагает сократить число клубов. Такое заявление могут сделать дилетанты либо те, кто не мыслит государственными масштабами.
В первой лиге количество клубов следует довести до 36 клубов и разделить на три дивизиона по географическому принципу — «Запад», «Центр» и «Восток», с целью уменьшения транспортных расходов. Это позволит активнее развивать регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала в системе профессионального, детско-юношеского и любительского футбола.
И ещё одно важное, радикальное изменение: мы предлагаем объединить управление и централизованный контроль за Премьер-Лигой и Первой лигой в рамках единой организации. Она будет называться РФЛ — Российская футбольная лига. К примеру, по аналогичной схеме функционируют лиги в Германии, Испании. Важно, что телеправа на Премьер-Лигу и Первую лигу в России должны продаваться единым пакетом. Это важно для первого дивизиона, который брошен и не финансируется.
Нам необходимо радикальное изменение системы управления профессиональными футбольными лигами и новый формат проведения чемпионата. Должно быть три ключевых изменения: сокращение числа профессиональных клубов, расширение Премьер-лиги и Первой лиги и создание единой управленческой структуры для двух профессиональных лиг.
Сейчас в России выступает около 100 профессиональных клубов. Такого количества нет ни в одной из ведущих футбольных стран Европы. В Германии всего 56 профессиональных клубов, во Франции — 40, в Испании — 44, в Голландии — 35. Наше предложение состоит в том, чтобы сконцентрироваться на качестве профессиональных клубов, а не на их количестве. Поэтому предлагаем сохранить обязательный профессиональный статус только для двух лиг: Премьер-Лиги и Первой лиги. Вторую лигу следует сделать региональной — где будут выступать полупрофессиональные и любительские клубы, а проводить турнир будут межрегиональные объединения — МРО», — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
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